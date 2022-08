F1, Ferrari: una petizione per sostituire Binotto: tra i sostituti c'è Sebastian Vettel

Una macchina veloce e una Ferrari che nella prima parte di stagione ha fatto sognare ai tifosi il titolo Mondiale. Mattia Binotto aveva cominciato la stagione 2022 nel migliore dei modi, riuscendo a riportare la Scuderia nelle posizioni di vertice dopo le ultime tormentate stagioni. Problemi di affidabilità, qualche errore dei piloti e strategie sempre meno azzeccate hanno però contribuito a consolidare la leadership di Max Verstappen e della Red Bull che guidano le classifiche iridate del campionato piloti e costruttori.

Dopo la strepitosa vittoria di Spa, Verstappen è saldamente in testa con 284 punti, davanti al compagno di team Sergio Perez a quota 191. Leclerc è terzo con 186 punti, davanti al compagno di team Carlos Sainz a quota 171, tallonato dalle Mercedes di Russel, 170 e Hamilton, 146.

Nel Mondiale Costruttori la Red Bull è a quota 431, la Ferrari a 334 e la Mercedes a 304 punti. Sul web si moltiplicano le petizioni dei tifosi per chiedere la sostituzione del team principal della rossa. Su change.org c'è chi propone a sorpresa come nuovo numero 1 del muretto Ferrari, Sebastian Vettel, che a fine anno lascerà la F1.

F1, Vettel al posto di Binotto: la petizione su Change.org

“Voglia di vedere la Ferrari vincere il mondiale piloti dopo 16 anni? Sebastian Vettel come Team Principal sarebbe la persona giusta”, si legge. "Ha vinto quattro mondiali ed è il pilota che ha vinto più gare in Ferrari dopo Schumacher ed il terzo in assoluto per vittorie dopo Hamilton e Schumacher. Tutti gli ex piloti fanno consulenza per i Team di F1 perché senza l’esperienza di chi ha girato molto in pista non si vincono i gran premi! La Ferrari con molte probabilità non lo prenderebbe; primo perché tedesco e secondo per non vincere grazie al pilota che lei stessa ha licenziato. Ma per Sebastian, che è uomo di cuore, il vedere quanti italiani lo rivorrebbero in rosso e come capo della Rossa sarebbe un’emozione ed una grande dimostrazione di gratitudine. Il video che tutti abbiamo visto in cui annuncia l’addio alle corse ha fatto piangere tanti, vediamo di fare sorridere lui! Vote for Seb!", si chiude l'annuncio.

Vettel, nei suoi ultimi anni in Ferrari, ha avuto come capo proprio Mattia Binotto e nei sogni di questi tifosi avrebbe la responsabilità di guidare il team in cui corre il suo ex compagno di squadra, Charles Leclerc.

Binotto sa che le uniche vere risposte alle critiche degli ultimi tempi può darle in pista. Domenica 4 settembre la Ferrari dovrà reagire nel Gran Premio d’Olanda, prima dell’importantissimo appuntamento della settimana successiva: domenica 11 settembre si corre la 100esima edizione del Gran Premio d’Italia a Monza.