F1 oggi qualifiche Gp Arabia Saudita 2024: orari e dove vederle in diretta (Sky, Now e Tv8)

Tutto è pronto a Jeddah dove nel weekend si disputa il Gran Premio dell'Arabia Saudita, seconda prova del Mondiale di F1 2024. Max Verstappen la scorsa settimana, dominando la corsa in Bahrain, ha fatto capire che è il favorito numero 1 per vincere il quarto titolo iridato consecutivo, eguagliando così Sebastian Vettel.

La Red Bull si è dimostrata la monoposto da battere e, a conferma della sua superiorità, c'è anche il secondo posto del messicano Sergio Perez. Sale l'attesa per questa corsa per vedere se su un tracciato differente ci saranno altri valori.

Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin saranno più vicine alla Red Bull? A Maranello dopo il terzo posto di Sainz e il quarto di Leclerc, che è stato più forte di un problema ai freni, si punta a un altro risultato importante.

F1, Gp Arabia: gli orari e dove vederlo in tv

Il Gran Premio dell'Arabia Saudita a Jeddah si corre nuovamente di sabato per rispettare il Ramadan. Le prime prove libere sono in programma al giovedì, le qualifiche al venerdì e la gara al sabato. Qui trovate la programmazione completa in diretta (Sky, Sky Go, NOW) e in differita in chiaro su TV8 le qualifiche e la gara.

Gp Arabia Saudita: programmazione diretta (Sky, NOW)

Giovedì 7 marzo

prove libere 1: ore 14:30

prove libere 2: 18

Venerdì 8 marzo

prove libere 3: ore 14:30

qualifiche: 18

Sabato 9 marzo

gara: ore 18

programmazione differita TV8