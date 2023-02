F1 2023 Test Bahrain: programma, orari e dove vederli in diretta tv

Il succulento antipasto sta per essere servito. Da domani, giovedì 23 a sabato 25 febbraio, la F1 scende in pista per i test prestagionali in Bahrain. I piloti non vedono l'ora di rimettersi al volante e i tifosi non vedono l'ora di rivederli in azione. Grande attesa per la Ferrari, in mano a Leclerc e Sainz. Gli uomini in rosso da quest'anno hanno Frederic Vasseur come nuovo team principal dopo le dimissioni di Mattia Binotto.

F1, Test Bahrain: il ritorno in pista

L'obiettivo per il Cavallino è quello di vincere il titolo e per farlo dovrà battersi con Max Verstappen e la Red Bull, che ha confermato Sergio Perez come secondo pilota, campioni in carica. Il 2023 vuole essere anche l'anno del riscatto Mercedes che avrà un Hamilton ancora più affamato, dopo il digiuno di vittorie della passata stagione e un Russell ancora più maturo, dopo la buona annata d'esordio con la prima vittoria in carriera in Brasile.

Questa lotta a 3 sembra destinata a fare da filo conduttore nel mondiale di F1 2023 (qui trovate il calendario completo) ormai prossimo al via. Si inizierà domenica 5 marzo, proprio sulla pista di Sakhir, motivo che rende questi test ancora più importanti.

F1, Test Bahrain: dove vederli in tv

I test prestagionali di F1, da giovedì 23 a sabato 25 febbraio, saranno trasmessi in diretta su Sky Sport F1, canale 207, e Now Tv. I test saranno visibili gratuitamente sul canale YouTube della F1. Le vetture saranno in pista dalle 8 fino alle 17.30, ora italiana. Qui di seguito gli orari.

Giovedì 23 febbraio

sessione mattutina: 8-12?

sessione pomeridiana: 13-17.30

Venerdì 24 febbraio

sessione mattutina: 8-12

sessione pomeridiana: 13-17.30

Sabato 25 febbraio