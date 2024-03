Infortunio Zirkzee, la possibile data del rientro

Joshua Zirkzee scalda i motori per la volata Champions. L'attaccante è stato il trascinatore del Bologna che oggi è quarto con pieno merito e sembra essere la favorita per concludere la corsa tra le prime quattro. Thiago Motta ha creato un gruppo coeso, compatto, con una rosa che riesce spesso a far fronte agli infortuni, ma l'assenza del centravanti rischia di farsi sentire.

Quando rientra Zirkzee, le ultime notizie da Bologna

L'ex Bayern Monaco è alle prese con un problema muscolare che lo ha costretto a uscire anzitempo con l'Inter e poi non lo ha fatto partecipare alla gara con l'Empoli, vinta comunque dai suoi per 1-0. La sosta è arrivata nel momento giusto e il giocatore ne sta approfittando per accelerare, ma continua a lavorare a parte e la sua presenza in campo nel match di lunedì alle 12,30 con la Salernitana sembra essere a rischio.

Nessuno vuole forzare i tempi, Zirkzee rientrerà solo quando sarà al massimo della condizione anche perché la volata è ancora lunga e la prossima gara con l'ultima in classifica potrebbe rappresentare solo un rischio di ricaduta. Così al momento è probabile che l'attaccante possa tornare in campo con il Frosinone domenica 7 aprile. Al suo posto al Dall'Ara nel prossimo turno potrebbe giocare Odgaard, ma non è da escludere l'impiego da prima punta di Fabbian, centrocampista con tanti gol nelle gambe che è già stato impiegato in quel ruolo in alcuni scampoli di gara.