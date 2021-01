MotoGp Video - Pol Espargarò: che sorpresa, trova la nuova Honda in casa

L'anno nuovo non poteva iniziare meglio per Pol Espargarò. Il pilota spagnolo si stava allenando correndo con il suo cane. Una volta tornato a casa ha ricevuto una bellissima sorpresa.

I membri del team, approfittando della sua assenza, hanno nascosto la sua nuova moto, la Honda RC213V con il suo numero 44, all’interno della sua abitazione ad Andorra.

La sorpresa

Per Pol Espagarò non poteva esserci un regalo più gradito per iniziare l’anno nuovo.

Meet the RC213V, @PolEspargaro.



A dream come true 🤩 pic.twitter.com/kuEWfEek9V — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) January 4, 2021

“Sto per piangere. Wow! Non me lo sarei mai aspettato, è pazzesco – ha detto Pol Espargarò -. Voglio tenerla qui per sempre. Ho sognato questi colori per così tanto tempo, probabilmente dormirò con questi vestiti e non riuscirò a togliermi le risate dalla faccia per una settimana. Ricorderò sempre questo momento. Ho lavorato molto per ottenere questa moto con questo numero. Questa moto in questi colori è sempre stata l’avversario per eccellenza per tutti. Ed era il nostro obiettivo”.

Pol Espargarò dal 1 gennaio è a tutti gli effetti un pilota del team Honda Repsol. Il compagno di team di Marc Marquez è tra i piloti più attesi della prossima stagione della MotoGp. Il suo debutto in sella dovrebbe avvenire a Sepang dal 19 al 21 febbraio.