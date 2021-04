Valentino Rossi e la dura replica a Marco Lucchinelli? “Dovrei smettere? E dire che mi leccava il c..”

Rossi al contrattacco su Marco Lucchinelli. In un’intervista a LaPresse l’ex campione del mondo nella classe 500 nel 1981 aveva detto: "Valentino è stato una novità, un modo diverso di fare le corse, un marziano, un genio però adesso è tornato sulla terra e non si devono trovare più tante scuse: ora largo ai giovani. Senza nulla togliere al nove volte campione del mondo, adesso basta. Così porta via la moto ad un giovane. Da più di tre anni non vince una gara e l'ultimo Mondiale lo ha vinto nel 2009. Ha sempre corso per vincere ma ora corre per arrivare".

La replica del Dottore non si è fatta attendere: “Mi dispiace che sia Marco Lucchinelli a dirlo, perché è stato un grande amico di Graziano, siamo stati molto amici noi e tutte le volte che lo vedo è super gentile con me, vorrei dire che mi lecca il c... ma magari questo è un brutto modo per dirlo. Non lo so, a un certo punto Lucchinelli ha iniziato a parlare sempre male di me, ma non ho capito bene il perché. Però alla fine ognuno può dire la sua, anche se naturalmente mi dispiace. Quelli che sono importanti sono i risultati, se riuscirò ad andare forte tutti risaliranno sul carro del vincitore, se non ce la farò continueranno a dire che dovevo smettere qualche anno fa. Io comunque spero solo una cosa, e l’ho detto più volte ad Albi e Uccio che quando sarò vecchio non diventerò come loro”.

Intanto Rossi è tra i protagonisti più attesi del Gran Premio di Doha. Valentino spera di essere protagonista di un’altra bella qualifica, sabato scorso si era piazzato quarto. Ma domenica vuole vivere decisamente un’altra gara.