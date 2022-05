Marc Marquez si opera per la quarta volta: la sua stagione è già finita

Diciotto mesi dopo la sua terza operazione, Marc Marquez deve operarsi di nuovo, per la quarta volta, per provare a risolvere il problema all’omero della spalla destra. L’otto volte campione del mondo ha annunciato la sua decisione oggi, sabato 28 maggio, in una conferenza stampa convocata alle ore 16, al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Italia al Mugello.

Marquez, quarta operazione alla spalla: l'annuncio

Domani, domenica 29 maggio, sarà regolarmente al via della gara al Mugello e partirà dalla quarta fila, risultato di una qualifica in cui è stato anche vittima di un highside.

Poi partirà per gli Stati Uniti dove martedì 31 maggio si farà operare dal Dottor. Joaquin Sánchez Sotelo. "Purtroppo devo interrompere la stagione 2022 e fermarmi per un po' di tempo. Dopo tutti questi mesi di lavoro con la mia nuova equipe medica - ha spiegato Marquez in conferenza stampa - le mie condizioni fisiche sono migliorate e ho ridotto i problemi al mio braccio destro, in modo da poter gareggiare nei Gran Premi, ma ho ancora delle limitazioni importanti all'omero che non mi permettono di guidare la moto in modo cofretto e di raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissato."

"Per questo motivo, insieme alla mia equipe medica, il dottor Samuel Antuña e il dottor Angel Cotorro, e dopo aver consultato gli specialisti della Mayo Clinic, ho deciso di eseguire un nuovo intervento con l'obiettivo di migliorare la mia posizione sulla moto che mi permetterà di guidare senza i limiti attuali. Personalmente ho la massima motivazione ed entusiasmo per continuare a lavorare e per impegnarmi per tornare a gareggiare ai massimi livelli”.

"Voglio ringraziare tutto il supporto che la mia famiglia mi ha sempre mostrato, le persone fidate intorno a me, il Repsol Honda Team, tutta la mia squadra medica e soprattutto tutti i fan che sono sempre lì con me nei momenti belli e brutti".

Il Dottor Sanchez Sotelo, in un comunicato del team Honda, spiega: "Data la mancanza di un sufficiente miglioramento clinico con il trattamento riabilitativo, e consigliato dal suo team medico, Marc Marquez si sottoporrà a un nuovo intervento chirurgico presso la Mayo Clinic negli Stati Uniti, per migliorare il disagio al braccio destro derivato dalla perdita di mobilità nel braccio. L'intervento consisterà nell'estrazione del materiale di osteosintesi dalla sua spalla associato a un'osteotomia omerale per aumentare il movimento di rotazione esterna del braccio e mantenere la stabilità della spalla".

Al suo posto la Honda, come già fatto negli ultimi anni quando Marquez è stato costretto a saltare le gare, schiererà il collaudatore Stefan Bradl.