Valentino Rossi si ritira, l'inchino di Max Biaggi: "Lascia una voragine enorme"

C'eravamo tanto odiati. Ma forse neppure così tanto. "Cosa lascia Valentino Rossi? È stato l'ultimo Gran Premio dopo più di 20 anni che ci aveva abituati a bellissime gare, campionati e altro. Quando si ritira una persona che ha fatto tantissimo in questo sport è normale che lasci una voragine enorme e l'affetto è totale di tutti. Abbiamo visto tanti festeggiamenti, non solo a Valencia, ma in varie tappe durante quest'anno l'hanno voluto ricordare un po' tutti, è stato bello ed emozionante vederlo''. Lo ha detto Max Biaggi su Rtl 102.5 parlando dell'addio alle piste del 'Dottore' che ieri ha chiuso la sua carriera sul circuito di Valencia.

''C'è da dire che la MotoGp è uno sport molto singolare, dove alla fine i piloti, gli attori di questo palcoscenico sono persone sole chiamate a dare il meglio e sfidarsi in pista. Dietro c'è un'organizzazione pazzesca fatta di team, sponsor, persone, addetti ai lavori, però alla fine si è sempre un po' soli a bisticciare per il gradino più alto. Però è stata una gratificazione dovuta: mi piacerebbe rivedere una cosa simile anche per qualche altro campione che tra 10/15 anni farà un'altra parte di storia della moto'', ha aggiunto l'ex pilota.

"Questi ragazzi che ho preso nel mio team hanno fatto abbastanza bene quest'anno. Fenati ha potuto lottare fino a quattro gare fa per un mondiale, poi per un errore si è tagliato fuori, ma comunque ha concluso il campionato in quinta posizione, ha vinto una gara: essere protagonisti è sempre la cosa più importante. Si può vincere, non farlo, però il messaggio che è passato è chiaro: abbiamo recuperato un ragazzo che era stato messo da parte per un comportamento discutibile, però l'abbiamo reintegrato. Sono felice che con la mia squadra abbiamo ridato al motociclismo uno pseudo talento che ha ancora qualcosa da dire'', ha concluso Biaggi.