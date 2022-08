Joan Mir nuovo pilota Honda: Marquez ha un campione del mondo come compagno di box

Joan Mir sarà il nuovo compagno di Marc Marquez nel team ufficiale Hrc. Il pilota spagnolo, che attualmente corre per la Suzuki, ha firmato con la casa dell’Ala d’Oro un contratto di due anni. Nel 2017 vinse il titolo in Moto3, nel 2020 è diventato campione del mondo della MotoGp. Nel motomondiale ha disputato 117 gare, vincendone 12 e salendo 33 volte sul podio. Ha conquistato 2 pole position e messo a segno 7 giri veloci.

MotoGp, Honda: Joan Mir è il nuovo pilota ufficiale

Honda avrà dunque un altro campione del mondo al fianco di Marc Marquez che sta recuperando dopo il lungo stop per la quarta operazione dell’omero del braccio destro.

In MotoGp Joan Mir ha conquistato un'unica importantissima vittoria che fu importantissima nella lotta per il mondiale 2020. In quell'anno, nel quale fece della regolarità nei piazzamenti il suo maggior punto di forza, vince il Gran Premio d'Europa a Valencia. La stagione 2021, da campione del mondo in carica, la chiuse al terzo posto con 208 punti. I suoi migliori risutati sono i due secondi posti in Stiria e Algarve e i quattro terzi posti in Portogallo, Olanda e Aragona. Nel 2022 ha sinora conquistato 77 punti e ha come migliori risultati stagionali i quarti posti in Argentina, Texas e Catalogna.