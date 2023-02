MotoGP 2023: il calendario con tutte le date dei Gp

Saranno 21 le gare della stagione 2023 della MotoGp. La prima gara sarà il Gp del Portogallo, sul tracciato di Portimao, domenica 26 marzo. L'ultima gara della stagione, come da tradizione, si svolgerà a Valencia, domenica 26 novembre. Il Mugello ospiterà il Gran Premio d'Italia domenica 11 giugno, mentre domenica 10 settembre si correrà il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano.

Saranno due le novità in calendario. Domenica 9 luglio si correrà il Gp del Kazakistan, mentre domenica 24 settembre si disputerà il Gp dell’India. Entrambe le gare entrano per la prima volta in calendario e attendono l’omologazione perché possano disputarsi in notturna. La Spagna perde il Gp di Aragon: restano 3 le corse sul suolo iberico con Jerez, Montmelò e Valencia.

Nella prossima stagione la MotoGp vivrà anche la grande novità della Sprint Race.

MotoGp 2023: il calendario