MotoGp, Valentino Rossi non dimentica: "Marquez? Per lui ero un mito da distruggere"

Passano gli anni ma Valentino Rossi quell’episodio proprio non lo dimentica. La sua carriera gli ha regalato tantissime gioie, ma al capitolo delusioni ce n'è una su tutte: il titolo mondiale perso nel 2015. A non andare giù al Dottore, a distanza di più di qualche anno è, soprattutto, quello che avvenne nel Gran Premio della Malesia.

Il protagonista fu proprio un pilota che in questi giorni è tornato nell'occhio del ciclone per la sua condotta di gara nel Gran Premio del Portogallo, Marc Marquez. Infortunato non ci sarà al Gp di Argentina in programma in questo weekend.

Il pilota spagnolo, otto volte campione del mondo, dopo la pole position conquistata sabato e il terzo posto nella prima sprint race nella storia della MotoGp p stato giusto bersaglio della critica per il suo errore nella gara di domenica. Finendo lungo in staccata ha colpito Jorge Martin, rompendogli il dito piede e ha causato un forte problema alla gamba anche a Oliveira, che come lui sarà costretto a saltare il prossimo Gp.

Rossi a Marquez: "Ti rovini l'immagine pur di farmi perdere"

Valentino Rossi, nel corso del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, è tornato a parlare del Gran Premio della Malesia del 2015. “In Malesia, Marquez mi ha dato fastidio per tutta la gara, ha cercato di buttarmi giù. A quel punto io l’ho stretto e ci siamo toccati. Lui dice che gli ho dato un calcio ma non è vero”.

Il Dottore ha molto chiaro il suo punto di vista su come andarono le cose: “Marquez ha deciso di farmi perdere il Mondiale, favorendo un altro pilota che però non era neanche il suo compagno di squadra e inventando varie scuse. Non si è mai visto un campione comportarsi così. In realtà io per lui ero il mito da distruggere in modo che lui potesse diventare ciò che ero io. Marquez ha deciso di farmi perdere il Mondiale, favorendo un altro pilota che però non era neanche il suo compagno di squadra e inventando varie scuse. Non si è mai visto un campione comportarsi così. In realtà io per lui ero il mito da distruggere in modo che lui potesse diventare ciò che ero io”

Valentino ricorda che nel tormentato post gara ha detto al rivale: “Ti rendi conto di quello che stai facendo? Ti stai rovinando l’immagine. Lo sai che ti ricorderanno solo per questo? Vale la pena rovinarti per farmi perdere il Mondiale?' Ma lui mi ha guardato distrattamente”.

Rossi, che perse quel Mondiale per 5 punti, sottolinea l'operato della direzione gara: “Pensavo che i commissari facessero partire Marc ultimo a Valencia, invece punirono me. In Malesia avvertii subito i commissari, dicendo che Marquez avrebbe cercato di far vincere Lorenzo a Valencia senza mai infastidirlo. Non hanno voluto credermi. Quella era una situazione che gli steward e tutti avrebbero dovuto gestire meglio”.