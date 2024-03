Ritrovata la Ferrari di Berger scomparsa a Imola nel 1995: un giallo lungo 30 anni

Da Scotland Yard l'annuncio che mette la parola fine a un giallo durato quasi 30 anni: è stata ritrovata la Ferrari 512M Testarossa rossa del pilota Gerhard Berger rubata nel 1995 durante il Gran Premio di San Marino a Imola.

La notizia del furto fece il giro del mondo anche perché i ladri, verosimilmente gli stessi, fecero sparire anche una '355 B' grigia del francese Jean Alesi, anche lui all’epoca nella stessa scuderia di Maranello. Nel mirabolante furto, Berger fu quasi investito.

I due piloti andarono insieme a denunciare il furto: "A tutti e due ci hanno rubato a la macchina nello stesso giorno in posti diversi" ricorda il pilota francese. Al gran premio di quell'anno i due piloti ottennero il secondo e il terzo posto al volante delle Ferrari dietro al britannico della Williams Damon Hill.

La segnalazione all'inizio di quest'anno e il ritrovamento in Giappone

La polizia inglese ha spiegato di aver ricevuto una segnalazione dalla Ferrari stessa nel gennaio di quest'anno, dopo che la società aveva effettuato dei controlli su un'auto acquistata da un acquirente statunitense tramite un intermediario britannico. La costosa fuoriserie era finita in Giappone: "L’abbiamo rintracciata in soli quattro giorni - ha riferito Mike Pilbeam che ha condotto l’indagine - il suo valore è sulle 350 mila sterline ma non è stato affatto facile. Abbiamo dovuto contattare diversi Paesi per avere collaborazione. Abbiamo collaborato con l’autorità nazionale anti-crimine, con la Ferrari, con i concessionari internazionali".

La Ferrari era stata spedita in Giappone poco dopo il furto, secondo quanto ricostruito dall'Unità di criminalità organizzata. A quanto si apprende, alla fine del 2023 sarebbe quindi stata portata nel Regno Unito e l'Unità anticrimine è intervenuta per prenderne possesso e impedirne l'esportazione. Nessuna traccia invece per l'auto di Alesi, tuttora scomparsa e per la quale non è stato ancora effettuato alcun arresto, ha aggiunto la polizia.