Berrettini-Borges oggi finale Challenger Phoenix: dove vederla in diretta tv

Matteo Berrettini sta per scendere in campo oggi, domenica 17 marzo, in finale nel Challenger di Phoenix. Il campione romano sfiderà per il titolo il portoghese Nuno Borges, n.60 ATP e quinta testa di serie, campione in carica di questo torneo, che ha un montepremi di 225.500 dollari.

Berrettini questa settimana, all'Arizona Tennis Classic super Challenger 175, al rientro dopo l'infortunio alla caviglia che l'ha tenuto lontano dai campi per più di sei mesi, si è finalmente ritrovato, battendo il francese Gaston, numero 85 Atp, il transalpino Cazaux, numero 77 del ranking e un altro francese, Atmane, numero 136 Atp.

Poche ore dopo, in quello che è stato un vero e proprio tour de force, ha dovuto battere in semifinale l'australiano Vukic, numero 69 Atp e si è portato al 142esimo posto in classifica. Se riuscirà a vincere la finale contro Borges salirà al 113esimo posto. In carriera Matteo Berrettini ha già vinto a Phoenix nel 2019.

Berrettini-Borges, finale Challenger Phoenix: l'orario e dove vederla in tv

La finale del Challenger Phoenix tra Berrettini e Borges inizierà alle ore 22 e sarà trasmessa in diretta in chiaro su Supertennis e Supertennix.