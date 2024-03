Coppa Davis 2024, sorteggiati gli avversari dell'Italia nella fase a gironi: Olanda,  Belgio e Brasile

L'augurio è che finisca come un anno fa a Malaga. Abbiamo tutti ancora negli occhi la grande impresa dell'Italtennis di capitan (non giocatore) Filippo Volandri che con Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli in Spagna, 47 anni dopo il successo in Cile del capitano (non giocatore) Nicola Pietrangeli con Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli, ha conquistato la seconda Coppa Davis della nostra Storia.

L'italia, campione del mondo in carica, nella fase a gironi della Coppa Davis 2024, sfiderà sul campo della ‘Unipol Arena’ di Casalecchio di Reno (Bologna), in virtù del sorteggio che è stato effettuato oggi, martedì 19 marzo a Londra, presso la sede dell’ITF (International Tennis Federation), affronterà l'Olanda, il Belgio e il Brasile.

Gli azzurri ripartiranno proprio dal capoluogo dell'Emilia Romagna, dal palazzetto da cui iniziarono la corsa verso il secondo trionfo italiano nella storia della competizione più antica e prestigiosa del tennis.

"Sono quattro gironi tostissimi e la qualità delle squadre che arrivano a questo round robin è forse la più alta che io ricordi. Il nostro è un gruppo importante con una squadra pericolosa come l’Olanda. Non dimentichiamoci che mesi fa l’abbiamo incontrata a Malaga e siamo riusciti a batterla solo al doppio di spareggio", ha ricordato il capitano della nazionale Filippo Volandri.

"L'Olanda sarà quindi l’avversaria da temere di più di questo girone; poi ci sono il Belgio e il Brasile... dovremo fare attenzione anche a queste due nazioni perché hanno ottimi giocatori di livello internazionale. Ci faremo trovare pronti. Il prossimo step è quello di costruire una mentalità vincente sfruttando la scia della grande vittoria di novembre. Ora sono a Miami e avrò la possibilità di stare con i ragazzi e di riprendere il nostro percorso di avvicinamento a Bologna per creare fin da subito il giusto clima nel team. Giocare a Bologna per noi è un plus importantissimo: anche nei momenti di grandi difficoltà, come quelli che abbiamo attraversato lo scorso anno, Bologna e il pubblico italiano ci hanno dato una spinta fondamentale. Sarà bellissimo poter giocare ancora in Italia e non vediamo l’ora di scendere in campo per difendere il titolo".