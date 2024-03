Sinner travolge Medvedev: Jannik è in finale a Miami

Jannik Sinner è in finale all'Atp Miami 2024. Oggi, venerdì 29 marzo, in un'ora e nove minuti di gioco, il campione altoatesino ha travolto il russo, vincendo il primo set con il punteggio di 6-1 e il secondo per 6-2. Medvedev, che sperava in una rivincita dopo la delusione della sconfitta subita a gennaio all'Australian Open 2024, deve incassare un'altra cocente delusione.

Sinner, invece, conquista la quinta vittoria consecutiva contro il russo, si porta 6-5 nei confronti diretti e si prende la soddisfazione di battere Medvedev nel 1000 Florida, sul campo dove un anno fa venne sconfitto in finale proprio dal rivale di oggi.

Questa partita è stata un'ulteriore dimostrazione della esponenziale crescita avuta da Sinner negli ultimi dodici mesi. Se dallo scorso autunno il divario si era ridotto, arrivando a sfide sempre combattute, oggi il match è stato a senso unico.

Sinner apre le danze con un ace sul suo servizio e si porta sul 1-0, poi è bravo a piazzare subito il break e a respingere il tentativo di contro-break di Medvedev. Il russo accusa il colpo, i suoi errori aumentano, subisce il secondo break (4-0) e poi viene travolto da Jannik anche al servizio (5-0). La reazione di Medvedev arriva sul suo turno di servizio (5-1), ma è giusta una flebile fiamma, visto che il set va nettamente a Sinner.

Nel secondo set la musica non cambia. Medvedev parte nuovamente male, con un break, poi prova a combattere soprattutto nel quarto game, dove però Sinner salva una palla del contro-break e si porta sul 3-1.

Il venerdì di passione diventa un assolo di Sinner che si porta sul 4-1 e poi sul 5-1, prima di concedere al russo almeno il 5-2, prima di conquistare la vittoria per 6-2. Domenica 31 marzo, alle ore 21, Sinner sfiderà in finale il vincente della sfida tra Dimitrov e Zverev. In caso di vittoria potrà scartare la sorpresa: sarà il numero 2 al mondo.