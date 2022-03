Tennis Miami oggi in tv Sinner-Carreno Busta: dove vederla in diretta e in streaming

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo nel terzo turno del Masters 1000 a Miami. Il campione altoatesino oggi, domenica 27 marzo, affronterà Carreno Busta, in un match che si annuncia combattuto.

Sarà un’altra battaglia dopo quella vinta al tie-break nel turno precedente contro il finlandese Emil Ruusuvuori, una sfida in cui Sinner ha dovuto annullare tre match-point al terzo set, prima di riuscire ad avere la meglio.

Per il nostro portacolori il Masters 1000 di Miami è particolarmente importante perché difende la finale conquistata qui lo scorso anno.

Miami, Sinner-Carreno Busta: l'orario e dove vederla in tv

L'incontro si disputerà oggi, domenica 27 marzo e sarà il quarto a partire dalle 17 ora italiana sul Butch Buchholz e seguirà un doppio maschile, un singolare maschile e un singolare femminile. L’orario d’inizio stimato è intorno alle 21.15 Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport e su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now.

Masters 1000 Miami, Sinner-Carreno Busta