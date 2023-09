Us Open 2023,  Arnaldi-Alcaraz e Sinner-Zverev: orario e dove vederli in tv

Giornata da non perdere per i tifosi italiani oggi, lunedì 4 settembre, agli Us Open 2023. Negli ottavi di finale saranno protagonisti due azzurri, Matteo Arnaldi e Jannik Sinner. Il sanremese sfida Carlos Alcaraz, il numero 1 al mondo, nel secondo match di giornata all'Arthur Ashe. L'incontro inizierà non prima delle 19.15, dopo il match tra Keys e Pegula, in programma alle ore 18.

Sinner, invece, affronterà Zverev nella notte di martedì 5 settembre, non prima delle 2.15. Questo incontro, sempre sull'Arthur Ashe, segue la sfida tra Kasatkina e Sabalenka. Arnaldi, rivelazione in questi Us Open 2023, vuole continuare a stupire dopo le vittorie su Kubler, Fils, in 5 set e Norrie, in 3 set.

Sinner ha avuto la meglio su Hanfmann, Sonego e Wawrinka. In palio, nei rispettivi match, ci sarà l'accesso ai quarti. Gli incontri degli ottavi di finale degli Us Open 2023 saranno trasmessi in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre).