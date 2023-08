Europei Volley femminile, Italia-Svizzera: dove vederla in diretta tv e in streaming

Tutto pronto per il ritorno in campo delle azzurre di volley. Stasera alle 21:00 l'Italia affronterà la Svizzera nella sfida valida per la terza giornata della Pool B del Campionato Europeo Femminile 2023.

Dopo il successo all'esordio con la Romania, capitan Sylla e compagne andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva contro una Svizzera, a sua volta, reduce dalla sconfitta al tiebreak con la Bosnia ed Erzegovina.

Intanto cresce l'attesa a Monza per la prima delle due sfide in Brianza delle azzurre con un'Arena che si preannuncia pronta a far festa.

Il Commissario Tecnico Mazzanti presenta la sfida

"La partita di Verona è stata diversa da tutte le altre perché per la prima volta noi siamo stati la cornice di un qualcosa di straordinario", ha spiegato il ct Davide Mazzanti.

"È stato emozionante, uno spettacolo nello spettacolo che ci porteremo dentro ai nostri ricordi e sono felice che tutte le ragazze siano scese in campo per godersi quello spettacolo. Adesso - ha aggiunto - torniamo a giocare in un ambiente usuale, due partite consecutive da gestire anche dal punto di vista fisico. Credo che la mia valutazione circa quello che siamo e dovremo fare inizierà dalla partita di domani con la Svizzera".

Davide Mazzanti ha parlato anche della scelta di non schierare titolare l'opposto Paola Egonu nel match di esordio dell'Europeo "Egonu in panchina? Il percorso non è definito, si scopre mano a mano, bisogna affrontare il momento. Quando sfideremo la Svizzera sarà una storia tutta da scrivere. Ci siamo confrontati con lei sulla mia idea adesso, anche perchè lei mi aveva detto la sua idea, ovviamente di essere determinante in questa squadra. Io le ho spiegato quello che vedo adesso e quello che mi aspetto da lei andando avanti".

Italia-Svizzera come vederla in TV e in streaming

La seconda partita delle azzurre agli Europei di volley femminile, quella contro la Svizzera, sarà trasmessa in diretta, in chiaro, dalle ore 21.00 su Rai 2 ed in streaming gratuito su Raiplay; per gli abbonati su Sky Sport Summer e in streaming, a pagamento, su Sky Go e NOW.