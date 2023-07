Il cane cade nel canale ma non si lascia recuperare, salvato con un muffin

Salvato dal fiuto infallibile per il buon cibo. Un pastore tedesco a Glendale, in Arizona, è caduto in canale e nonostante gli sforzi della polizia per salvarlo si mostrava diffidente e non si lasciava avvicinare fino a quando gli agenti hanno deciso di attirarlo con una tortina alla zucca. Le immagini del salvataggio sono state pubblicate su Twitter dalla polizia stessa.

Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno trovato il cane esausto nel canale. Era in difficoltà, ma non si lasciava avvicinare almeno fino a quando un agente ha fatto leva su un punto debole del cane: la golosità. Hanno usato un muffin alla zucca, che in origine doveva essere il pranzo di uno dei poliziotti, come esca. Gli agenti lo hanno "offerto" al cane che si è così avvicinato ed è stato recuperato: sano, salvo e sfamato.

