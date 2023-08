Il gatto scappa dalla pensione: i proprietari rinunciano alle ferie per ritrovarlo

Tigro scappa dalla pensione dove i suoi proprietari lo avevano affidato prima di partire per le vacanze. Inizia immediatamente la ricerca del micio e la famiglia rinuncia alle ferie per ritrovarlo. Alla fine, grazie al prezioso intervento di Said Beid - il pet detective di Villasanta noto in tutta Italia per la sua abilità a ritrovare e recuperare gli animali scomparsi - Tigro è ritornato a casa.

Una storia a lieto fine quella che arriva da Milano e che ci viene raccontata proprio da Said Beid. "Ci sono voluti ben 10 giorni per ritrovare e restituire alla famiglia il piccolo Tigro - racconta -. Una famiglia meravigliosa che non appena è stata avvisata che il micio era scappato ha rinunciato a partire e ha avviato le ricerche. Abbiamo fatto appostamenti, usato monitor e fototrappole per recuperare e mettere in sicurezza il gatto".

Una famiglia disperata che ha subito dato una mano al pet detective brianzolo per le ricerche. "Il gatto è scappato da un piccolo buco che c’era nella rete del giardino - prosegue Said Beid -. Era rimasto impigliato in alto alla rete e malgrado l’arrivo dei vigili del fuoco era riuscito a fuggire. Mi hanno subito contattato e mi sono attivato con il posizionamento delle fototrappole, ma non è stato semplice recuperare Tigro perché, nei dintorni, c’erano numerosi gatti, molti peraltro tigrati proprio come quello che stavo cercando. Poi, fortunatamente, Tigro si è fatto vedere e recuperare. Abbiamo subito controllato il microchip visto che, con tutti quei gatti tigrati, avevamo paura che non fosse il nostro. Ma, fortunatamente, era lui".

Incontenibile la gioia della famiglia quando Said gli ha riconsegnato il micio. "Un grazie a loro che con me non si sono mai arresi - conclude -. È stato emozionante vedere la gioia nei loro occhi. Urlavano e mi abbracciavano per la felicità".