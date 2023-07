Una modella transgender è diventata Miss Olanda, tra le polemiche

Per la prima volta nella storia dei Paesi Bassi una modella transgender è stata incoronata Miss Olanda. La 22enne Rikkie Kolle ha vinto il popolare concorso di bellezza lo scorso sabato, e rappresenterà il suo Paese alla prossima edizione di Miss Universo.

Rikkie sarà la seconda donna transgender a competere a Miss Universo, dopo la partecipazione di Ángela Ponce. Vincitrice nel 2018 di Miss Spagna, la modella è stata la prima donna trans a partecipare a Miss Universo.

Nonostante non sia un prima volta assoluta la vittoria di Rikkie ha aperto un acceso dibattito sui social. In molti hanno condiviso la sua incoronazione, mentre un’altra parte degli utenti non la ritiene giusta in quanto nata uomo. Alcuni di questi commenti sono anche accompagnati da insulti.

Rikkie è un volto noto nei Paesi Bassi ed è anche un punto di riferimento per la comunità LGBTQ. La modella ha cominciato il suo percorso di transizione a 11 anni, cambiando per prima cosa il nome: da Rik a Rikkie. A 16 anni ha cominciato la terapia ormonale e subito un primo intervento chirurgico. Ha poi partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Holland’s Next Top Model. "Rendere orgogliosa la mia comunità e mostrare che si può fare. E sì, sono trans e voglio condividere la mia storia" ha rivendicato sui social dopo l'incoronazione.