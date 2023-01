Ospite scontento sfonda le vetrate dell'hotel con la sua auto e guida all'impazzata nell'atrio

Un ospite, "deluso" per alcune disavventure occorsegli durante il soggiorno presso la struttura, ha sfondato alla guida della sua autosportiva l'ingresso di un hotel di lusso a Shanghai, in Cina. Ha quindi iniziato a guidare all'impazzata per l'atrio, facendo cadere oggetti e causando danni apparentemente ingenti.

Alcune persone e il personale dell'hotel hanno urlato all'autista di scendere dall'auto, cercando di rompere un finestrino per prendere le chiavi. "Hai idea di cosa hai fatto?" si possono sentire gli stessi gridare in alcuni video che circolano online. "Sei pazzo? Davvero?". Non è chiaro quanti danni materiali siano stati effettivamente arrecati all'hotel, oltre ai vetri rotti e a un pianoforte distrutto. Il quattro stelle Jinling Purple Mountain Hotel offre camere da 100 a 300 dollari a notte.

On Jan 10 a car crashed into the lobby of Jinling Purple Mountain Hotel Shanghai (??????????) in Lujiazui, Pudong after the driver, a guest at the hotel, had a spat with hotel staff over his notebook computer which purportedly went missing in his room. pic.twitter.com/ExOaAPTtJK