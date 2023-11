Le ricerche su Google per chi non si fida dell'intelligenza artificiale

Si scatena la corsa ai progetti di AI, ma pare che Google abbia intenzione di tutelare anche chi non si fida dell'intelligenza artificiale e voglia continuare a utilizzare il motore di ricerca e le sue app in maniera tradizionale. Un ricercatore, conosciuto su X come Assemble Debug, avrebbe individuato nelle stringhe di codice del prossimo aggiornamento dell'Assistente Google per smartphone una funzionalità denominata 'Classic Assistant'.

Le ricerche Google per chi non si fida dell'AI

Secondo quanto appreso, gli utenti potranno godere di tutti gli aggiornamenti Google, senza sfruttare le potenzialità di Bard - il chatbot sviluppato a Mountain View. Tra le funzionalità che sarebbero escluse agli utenti 'standard' ci sarebbero quelle di creare immagini da indicazioni testuali e l'analisi e scrittura di report basate su file caricari nel box di ricerca.

Saranno gli utenti, in totale autonomia, a scegliere quale versione di Google scegliere, con la possibilità di passare dall'una all'altra con un semplice clic. Anche gli scettici, insomma, avranno la possibilità di provare le novità introdotte con l'intelligenza artificiale e scegliere se sfruttarle o lasciarle da parte. Trattandosi di indiscrezioni, non ci sono indicazioni precise sulle tempistiche di rilascio dell'aggiornamento.

Ad oggi, le potenzialità di Bard sono esclusive della piattaforma web, ma accessibili anche da dispositivi mobili, senza però l'integrazione con altre app di Google. Una volta attivo, Bard potrà gestire email, analizzare documenti caricati su Google Drive e, tra le altre funzioni avanzate, aiutare gli utenti con la prenotazione di voli e hotel, e creare trascrizioni testuali (ed eventualmente sintesi) di video presenti su YouTube.