Blackview Tab 18: completo tablet low cost da 12” con 4G e modalità PC

Dopo la recensione dello smartphone super resistente BV9200, torniamo oggi ad occuparci di Blackview con la prova del Tab 18: un interessante tablet low cost con ampio display da 12 pollici e completa connettività anche 4G. Un modello dotato di modalità PC: un'interfaccia in stile Windows utilizzabile con mouse e tastiera esterni.

Ricordiamo anche la buona dotazione di memoria e due utili accessori opzionali: un pennino con aggancio magnetico al tablet ed una cover-tastiera Bluetooth.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Blackview Tab 18.

Design e confezione

Il Tab 18 si presenta con un tradizionale design, senza particolari innovazioni stilistiche, e scocca in plastica disponibile in tre colorazioni (grigia, blu e verde). Proseguiamo con gli angoli arrotondati, i lati piatti, il modulo fotografico al posteriore che sporge leggermente dalla scocca e i bordi simmetrici attorno allo schermo, con pellicola preapplicata in fabbrica.

Modello che ospita sul lato superiore (tablet in orizzontale) il pulsante di alimentazione con integrato il sensore impronte (veloce e preciso), il bilanciere del volume, lo slot per le due nano Sim (una delle quali sostituibile con una MicroSD fino ad 1 TB). Ricordiamo, inoltre, la porta USB-C a destra ed i 4 altoparlanti stereo sui lati corti del tablet.

Proseguiamo con la confezione che include un cavo USB, un alimentatore da 33W ed una custodia con protezione per lo schermo utile anche a posizionare il tablet in verticale.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche tecniche del tablet:

- Schermo: da 12 pollici, IPS, risoluzione di 2000 x 1200 pixel, rapporto schermo/scocca pari all’86,6%, bassa emissione di luce blu con certificazione TÜV, sensore luminosità automatica

- Processore: Helio G99 octa-core

- RAM: 12 GB LPDDR4X

- Memoria: 256 GB UFS 2.1 espandibile fino ad 1 TB

- Batteria: 8.800 mAh con ricarica rapida a 33W

- Fotocamera frontale: 8 MP Samsung

- Fotocamera posteriore:16 MP Samsung

- Audio: 4 speaker Harman con 4 modalità integrate (auto-Smart, Musica, Film, Giochi e Voce)

- Connettività: Wi-Fi ac dual-band, GPS, 4G, Bluetooth 5.2, USB-C, radio FM

- Dimensioni e peso: 277,6 x 173,2 x 7,9 mm; 632 grammi

Analisi del software

A bordo del Tab 18 troviamo DokeOS_P 4.0, sistema operativo in italiano (con numerosi errori di traduzione) basato su Android 13. Software con interfaccia utente quasi “stock”, arricchita da varie personalizzazioni. Iniziamo dal classico feed di Google News, accessibile tramite uno slide verso destra, sostituibile da un ricco pannello con vari widget come meteo, calendario, accesso rapido app e altro ancora.

Proseguiamo con la “Task bar” ripresa dal mondo Apple: una barra nella parte bassa dell'interfaccia utente, con all'interno alcune app, purtroppo non personalizzabili, e le due ultime applicazioni utilizzate dall’utente. Barra non disattivabile, ma che può essere solo nascosta parzialmente.

All'interno del tablet troviamo, inoltre, utili software come “Area di lavoro” che offre uno spazio separato per contatti, dati e app, e il “Gestore di sistema” per una rapida e completa ottimizzazione del Tab 18. Proseguiamo con il “Kids Space” destinato ai bambini per un utilizzo sicuro del tablet ed il “Game Mode” per ottimizzare il funzionamento del Tab18 durante i giochi. Infine non manca una semplice app preinstallata per disegnare e prendere appunti.

Utile anche la Modalità PC: un'interfaccia utente indipendente da quella standard e ottimizzata per mouse e tastiera. Qui troviamo una barra inferiore in stile Windows e la possibilità di gestire le varie app all'interno di finestre.

Nelle impostazioni troviamo anche la modalità ad alte prestazioni, utile soprattutto nei videogiochi, che consente un incremento delle performance del 14%. Citiamo anche la tecnologia di pre-caricamento delle app, che rende più rapido l'avvio delle applicazioni fino al 15%, e la modalita Lettura, in bianco e nero.

Ricordiamo, inoltre, la compatibilità con WhatsApp, Netflix e altri servizi di streaming con il supporto della risoluzione Full HD (funzione spesso assente sui tablet low cost).

Non dimentichiamo la possibilità di estendere virtualmente la Ram del tablet fino a 24 GB totali utilizzando lo storage di 256 GB.

Infine il software per la gestione delle fotocamere realizzato in collaborazione con ArcSoft. Al suo interno troviamo varie modalità: HDR, Notturna, Bellezza, Manuale, Ritratto, Panoramica e in bianco e nero.

Tastiera Bluetooth e pennino

Per il Tab 18, Blackview ha realizzato due accessori da acquistare separatamente: un pennino ed una tastiera-cover.

Iniziamo dalla penna con aggancio magnetico sul lato superiore del tablet. Leggero pennino con un peso di 10,4 g, 4.096 livelli di pressione e punta sostituibile. Penna con batteria integrata, ricaricabile in 90 minuti tramite la USB-C (con protezione in gomma) su un lato e con autonomia di 90 ore circa. Una periferica dalle prestazioni sufficienti, adatta per disegni e appunti.

Proseguiamo con la tastiera-cover, in grado di mantenere il tablet in verticale e di proteggerlo da urti e cadute. Tastiera economica con layout USA-internazionale priva, quindi, di caratteri accentati. Accessorio dotato anche di tasti funzione, con batteria integrata ricaricabile tramite la porta USB-C laterale. Peccato per l’assenza del touchpad e della retroilluminazione. Una tastiera di qualità sufficiente, con tasti dalla corsa abbastanza lunga e di buone dimensioni ad eccezione delle frecce su e giù.

Prestazioni e autonomia

Concludiamo la recensione del Blackview Tab 18 con l'analisi delle sue prestazioni. Buone le performance generali con un’interfaccia fluida e reattiva. Analoga valutazione per la velocità di navigazione su Chrome e nelle app, con qualche rallentamento nei giochi più pesanti.

Buona anche la qualità costruttiva; discrete le prestazioni di microfono e dei potenti speaker. Completa la connettività grazie al supporto del dual Sim, delle chiamate, degli SMS e di WhatsApp.

Giudizio positivo anche sullo schermo: ampio, luminoso e dai colori naturali. Proseguiamo con il comparto fotografico: discrete le prestazioni del sensore principale, sufficiente la selfie camera. Non dimentichiamo la batteria che consente un'autonomia di circa 8-9 ore.

Prezzi

Infine il prezzo del Blackview Tab 18: acquistabile in offerta su Amazon a 254 euro grazie al coupon di 30 euro e al codice sconto di 15 euro 7GISHBTW. Proseguiamo con la tastiera acquistabile a 39 euro. Concludiamo con il pennino disponibile a 41 euro.

Scopri di più su Amazon:

- Tablet Blackview Tab 18

- Tastiera per Blackview Tab 18

- Pennino per Blackview Tab 18