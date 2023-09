Elon Musk cerca volontari per sperimentare i chip neurali sull'uomo

La Food and Drug Administration (Fda) lo scorso maggio ha approvato le sperimentazioni di chip neurali sugli esseri umani, e ora Neuralink, startup di Elon Musk nata sette anni fa per far comunicare cervello e intelligenza artificiale, cerca volontari per una prima sperimentazione nell'uomo. "Siamo entusiasti di annunciare che è aperto il reclutamento per il nostro primo studio clinico sull'uomo. Se soffri di quadriplegia a causa di una lesione del midollo spinale cervicale o di sclerosi laterale amiotrofica (Sla), potresti essere idoneo", si legge sul sito ufficiale di Neuralink.

Chi può partecipare alla sperimentazione

Alla sperimentazione possono partecipare persone maggiorenni che siano residenti negli Stati Uniti e soffrano di paralisi, perdita della vista e dell'udito e/o incapacità a parlare. La sperimentazione è stata ribattezzata Prime Study e punta a valutare la sicurezza dell'impianto "per consentire alle persone con paralisi di controllare i dispositivi esterni con il pensiero".

Lo fase di test si preannuncia molto lunga, dovrebbe infatti richiedere fino a sei anni per essere portata a compimento. Nello specifico, un robot dovrebbe posizionare chirurgicamente un impianto di interfaccia cervello-computer (Bci) in una regione dell'encefalo che controlla la "volontà di muoversi". L'obiettivo iniziale dello studio, spiegano da Neuralink, è consentire alle persone di controllare il cursore o la tastiera di un computer utilizzando solo il pensiero.

Il commento di Elon Musk, non si è fatto attendere, e ha avuto come canale privilegiato, come di consueto, X (Twitter). "Quando un Neuralink verrà combinato agli arti del robot Optimus - ha scritto -, la mano di Luke Skywalker diventerà reale". Il riferimento del tycoon è al protagonista di Star Wars (spoiler: Darth Vader gli taglia la mano con la spada laser) e al robot umanoide svelato qualche mese fa dall'imprenditore.