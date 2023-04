SwitchBot Hub Mini 2: il cuore della tua casa intelligente

SwitchBot è una nota azienda specializzata in prodotti per la domotica. Questa azienda vanta un’offerta decisamente ampia ed eterogenea che include dispositivi di diverso genere. Il prodotto più noto è sicuramente Bot: un piccolo dispositivo capace di premere pulsanti e interruttori, comandabile a distanza tramite app e comandi vocali, utilizzabile per gestire da remoto luci o qualsiasi vecchio elettrodomestico, da un ventilatore alla lavatrice (qui la nostra recensione).

SwitchBot realizza, inoltre, altri utili dispositivi intelligenti come sensori di movimento, sensori per porte e finestre, lampadine, strisce led, telecamere di sorveglianza, serrature, termometri ed un accessorio in grado di rendere smart le tende della nostra casa (qui le nostre recensioni).

I vari dispositivi di SwitchBot possono anche essere utilizzati insieme per realizzare complesse azioni smart (denominate Scene) in modo facile e veloce. Ad esempio, è possibile utilizzare il sensore porta e la lampadina smart per accendere automaticamente la luce dell’ingresso al nostro rientro a casa.

Tutti questi dispositivi possono essere collegati ad Internet attraverso il nuovo SwitchBot Hub Mini 2, oggetto oggi della nostra prova. Un dispositivo, che oltre alla funzione di Hub, include anche altre utili funzionalità smart.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo SwitchBot Hub Mini 2.

Design e caratteristiche

Il nuovo SwitchBot Hub Mini 2 si presenta con un moderno design caratterizzato da una scocca bianca di buona qualità ed un ampio display a matrice led.

Display che riporta i valori di umidità e temperatura rilevati dal piccolo sensore presente lungo il cavo di alimentazione del dispositivo. Sensore posizionato esternamente per ridurre le interferenze termiche. Cavo con porta USB-C da inserire sul retro dell’Hub Mini 2 e porta USB-A utile per il collegamento all'alimentatore fornito in confezione.

Display che ospita anche un led di stato e due pulsanti touch programmabili dall'utente ed utili per la gestione di altri dispositivi SwitchBot (ad esempio l'accensione di una lampadina smart) o l'attivazione di una scena. Pulsanti anche con funzione di reset ed utili per il setup iniziale del dispositivo.

Due le modalità di installazione dell’Hub Mini 2: su un piano orizzontale utilizzando il supporto posteriore regolabile; su una superficie verticale tramite la striscia adesiva presente nella confezione.

L'Hub Mini 2 ospita, inoltre, un emettitore a raggi infrarossi già presente sul precedente modello, in grado di sostituire un tradizionale telecomando con input vocali o tramite app. Emettitore capace di inviare comandi a tutti i prodotti della nostra casa dotati di ricevitore IR come TV, sistemi audio, condizionatori d’aria, ventilatori, lettori DVD/Blu-ray, decoder e molto altro ancora.

Oltre ai sensori di temperatura ed umidità, la seconda generazione dell’Hub Mini integra anche un sensore di luminosità, in grado ad esempio di accendere automaticamente una lampadina quando arriva la sera.

L’Hub Mini 2 è anche dotato di NFC, WiFi n a 2,4 GHz per il collegamento al nostro router e di Bluetooth per il controllo di altri dispositivi di SwitchBot. Infine non dimentichiamo la compatibilità con Matter estesa anche ai dispositivi SwitchBot Curtain e SwitchBot Blind Tilt, per la gestione delle tende. Dispositivi, quindi, utilizzabili, tramite Matter anche con la piattaforma Apple Home.

Non dimentichiamo le dimensioni dello SwitchBot Hub Mini 2 pari a 80 x 70 x 23 mm, con un peso di 63 gr.

Configurazione, app dedicata e comandi vocali

L’Hub Mini 2 è accompagnato dall’app dedicata SwitchBot utile al controllo di tutti i dispositivi di questo brand. App, parzialmente tradotta in italiano, che consente di collegare l’Hub Mini 2 al nostro router tramite una semplice procedura guidata.

Proseguiamo con l’impostazione del telecomando. SwitchBot mette a disposizione un vasto archivio che include tantissimi prodotti di vario genere appartenenti ai brand più noti. Inoltre è anche disponibile un sistema di “Smart matching” che consente all’Hub Mini 2 di apprendere automaticamente le varie funzioni del telecomando; basterà semplicemente puntare il telecomando verso l’Hub Mini 2 e seguire la procedura guidata.

Infine, in caso di problemi, è anche disponibile un setup manuale che consente di impostare singolarmente i vari pulsanti del telecomando.

Conclusa la fase di configurazione, sarà possibile accedere all'interno dell'app ad un telecomando virtuale. Inoltre Hub Mini 2 è anche compatibile con Alexa, Google Assistant e Siri Shortcuts. Sarà, quindi, possibile controllare i vari prodotti con semplici comandi vocali come “Alexa accendi la TV” o “Alexa spegni il condizionatore d'aria”.

All’interno dell'app SwitchBot è anche presente la sezione “Scene” che consente di impostare un singolo comando in grado di attivare la pressione in sequenza di diversi pulsanti di un telecomando: funzione utile, ad esempio, per la selezione di una sorgente sulla TV o per accendere più dispositivi contemporaneamente.

Sezione Scene che permette anche di controllare in modo intelligente diversi dispositivi; ad esempio, utilizzando il termometro integrato, sarà possibile accendere automaticamente il condizionatore d'aria una volta superata una determinata temperatura dell’ambiente definita dall’utente. Ricordiamo anche la funzione di geolocalizzazione (ancora in via di sviluppo) che consente, ad esempio, di spegnere automaticamente tutte le luci quando ci allontaniamo dalla nostra abitazione.

Non dimentichiamo la possibilità di ricevere avvisi sonori o tramite notifiche su smartphone quando vengono rilevati dal Mini 2 determinati valori di temperatura ed umidità definiti dagli utenti.

Infine ricordiamo la possibilità di impartire comandi ad orari prefissati e la compatibilità con la nota app di programmazione IFTTT.

Esperienza d'uso e prezzo

Concludiamo la recensione dello SwitchBot Hub Mini 2 con la nostra esperienza d'uso. Un prodotto che può essere facilmente installato a parete o posizionato su un mobile grazie alle sue ridotte dimensioni. Un dispositivo, inoltre, molto versatile che include avanzate funzionalità per la gestione della nostra smart home.

Proseguiamo con la rilevazione di temperatura ed umidità con misurazioni abbastanza precise. Buona la qualità costruttiva; ben visibile il display, con sensore di luminosità integrato.

Ampio il raggio d’azione dell’emettitore IR, raddoppiato rispetto al precedente modello. Comodi i pulsanti integrati che consentono ad esempio di spegnere tutte le luci di casa con un solo tocco.

Ben realizzata l’app, intuitiva e completa, con i comandi inviati sempre immediatamente.

Infine il prezzo; SwitchBot Hub Mini 2 è acquistabile, con uno sconto del 15%, sul sito dell’azienda e su Amazon a 68 euro, utilizzando il codice YC15HUB2 valido fino al 10 maggio.

