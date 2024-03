Xiaomi Watch S3: avanzato smartwatch dal design innovativo a 149 euro

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei nuovi dispositivi indossabili di Xiaomi e dopo la Smart Band 8 Pro, vi presentiamo oggi Watch S3.

Caratterizzato da un ampio display AMOLED da 1,43" (466 x 466, 326PPI) e da un telaio in lega leggera di alluminio, Xiaomi Watch S3 richiama il design degli orologi classici. Xiaomi Watch S3 offre agli utenti un elevato livello di personalizzazione, con ghiere e cinturini intercambiabili (acquistabili separatamente) che lo rendono adatto ad ogni look. Inoltre l'orologio integra più di 180 quadranti gratuiti, personalizzabili dall’utente.

Lo smartwatch vanta una batteria di lunghissima durata, fino a 15 giorni, ed inoltre si ricarica rapidamente offrendo fino a due giorni di utilizzo con una ricarica di soli 5 minuti.

Per quanto riguarda il monitoraggio dell’attività sportiva, Xiaomi Watch S3 offre oltre 150 modalità sportive. In particolare integra nuove modalità per gli sport invernali e 10 diverse modalità di corsa per aiutare i corridori di diversi livelli a ottimizzare le proprie prestazioni, sia che si tratti di aumentare la resistenza o di bruciare grassi.

Lo smartwatch integra anche avanzati sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e del livello di ossigeno nel sangue.

La smart watch include il posizionamento GPS, che consente agli utenti di rimanere aggiornati sulla propria posizione, anche senza il telefono. Inoltre, Xiaomi Watch 3 è impermeabile fino a 5 ATM ed è dotato del sistema operativo proprietario Xiaomi HyperOS con un'ampia gamma di strumenti utili, come l'assistente vocale Alexa.

Non dimentichiamo la connettività Bluetooth ed NFC, per i pagamenti digitali, e l’integrazione di speaker e microfono per rispondere alle chiamate provenienti dallo smartphone.

Prezzo e disponibilità

Xiaomi Watch S3 è già disponibile, nelle colorazioni black e silver, al prezzo consigliato di 149,99 euro.

Scopri di più su Amazon a 140 euro

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei.