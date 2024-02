Antonella Clerici rompe il silenzio su Lorenzo Biagiarelli: "I social vanno maneggiati con cura"

La tragica morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Lodi che si è tolta la vita dopo il circo mediatico scatenato dalla replica alla celeberrima recensione omofoba, ha travolto Lorenzo Biagiarelli. Il food blogger, compagno di Selvaggia Lucarelli, aveva smentito la notizia rilanciata dai principali quotidiani e siti nazionali, facendo accendere di conseguenza i riflettori sulla donna, motivo per cui è stato attaccato per settimane da pesanti accuse, prima fra tutte quella di istigazione al suicidio.

Per giorni si è chiuso nel silenzio, tenendosi lontano dai social ma anche dalla tv. La sua presenza fissa nel programma di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno, è sfumata da un momento all'altro per sua volontà, e sempre lui, poco dopo, ha fatto sapere che non ci sarebbe più stato. A commentare questa decisione, adesso, è Antonella Clerici sulle pagine di Chi: "Voglio molto bene a Lorenzo, è un ragazzo dai mille colori. Credo che abbia fatto una scelta. Siamo un programma leggero e, forse, voleva affrontare temi diversi. E quello che è accaduto è una concausa". Sulla vicenda ha le idee chiare: "Non è colpa sua quello che è successo alla signora, ma penso si sia trovato a disagio, abbia resettato tutto e abbia preso una direzione diversa per la propria carriera. Gli vorrò bene sempre: l'ho scelto, lo conosco. Poi tutti facciamo errori di valutazione - spiega Antonella Clerici - i social vanno maneggiati con cura, però non metto mai la croce a nessuno. Già diamo troppi giudizi e, se uno ha un problema si tende a emarginarlo e, su questo, non sono d'accordo. Ci sono situazioni in cui una serie di cause portano a un dramma, ma non puoi demonizzare una persona. I social ti fanno diventare un eroe e poi il peggiore dei criminali. Esistono vie di mezzo. Penso che, nel caso di Lorenzo, sia stata una decisione più ampia. Lo vedo più attivo su cause che gli stanno a cuore, su agricoltura sostenibile, allevamenti intensivi. È giovane ed è giusto che cerchi la propria strada".

Il commento sui Ferragnez

Nell'intervista Antonella Clerici dice la sua anche sul tema del momento, ovvero la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni: "Tra moglie e marito non mettere il dito. Ci sono di mezzo bambini, la famiglia, saranno loro a parlare, se vorranno. Ci sono state ultimamente delle cose negative, ma sono dalla parte delle donne e non riesco a vedere Chiara come una persona in malafede". Nei confronti del rapper, invece, è più dura: "Di Fedez mi ha colpito quando le ha rubato la scena a Sanremo: lì, se fossi stata lei, mi sarei arrabbiata. Ma, per quanto riguarda la separazione, ci sono di mezzo troppe cose, c'è stata anche una brutta malattia che ha colpito lui, non diamo giudizi".