Ascolti tv: disastro De Girolamo (nonostante Corona), cala Belve

Monopolio Euro2024. La prima serata di ieri, martedì 17 ottobre, ha raccolto davanti a Rai1 per la partita Inghiliterra-Italia - persa per 3-1 dagli azzurri di Spalletti - 8.368.000 spettatori pari al 37.9%. Numeri importanti che hanno di fatto alleggerito la platea sul resto del palinsesto.

Al secondo posto si piazza Canale 5 con il film Ghost - Fantasma, che ha totalizzato 1.846.000 spettatori e il 10.6% di share. Terzo piazzamento, sorprendente, per DiMartedì su La7 con 1.114.000 spettatori pari a uno share del 6.4%. Intorno a quei dati si gioca un bel testa a testa tra Le Iene, su Italia 1, con 1.003.000 spettatori pari al 7.2% di share e Belve, su Rai2, con 1.036.000 spettatori e uno share del 6.1%. Il programma condotto da Francesca Fagnani, pur spopolando sui social, ha registrato un forte calo rispetto alla puntata d'esordio - 4 settimane fa - quando aveva conquistato 1.637.000 spettatori e il 10% di share. Numeri importanti per Rai2.

Flop totale Avanti Popolo, su Rai3. Il programma di Nunzia De Girolamo, alla sua seconda puntata, non solo sembra non volerne sapere di decollare, ma resta schiantato a terra con 742.000 spettatori pari a uno share del 4.3%. Neanche l'ospitata di Fabrizio Corona - sbandierata quanto criticata - che pareva la scialuppa di salvataggio più a portata di mano per la trasmissione (e la sua conduttrice), è riuscita nell'impresa di radunare una manciata di spettatori in più.

Ascolti tv di martedì 17 ottobre: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time di ieri: È Sempre Cartabianca su Rete 4 con 824.000 spettatori e uno share del 5.7%, Pechino Express - La Via delle Indie su Tv8 con 590.000 spettatori e il 3.3% di share, infine il film L'amore bugiardo - Gone Girl sul Nove con 252.000 spettatori e uno share dell'1.6%.