Ascolti tv, com'è andata la prima puntata di The Voice Generations

Esordio da incorniciare per The Voice Generations, la nuova versione 'gruppi' del talent show canoro condotto da Antonella Clerici. La prima puntata, in onda ieri sera su Rai 1, ha conquistato 3.450.000 spettatori pari al 22.1% di share (qui il riassunto). Al secondo posto Terra Amara, su Canale 5, con 2.809.000 spettatori e uno share del 15.9%, sul terzo gradino del podio invece Quarto Grado, su Rete 4, con 1.376.000 spettatori pari a unno share del 9.4%.

Ascolti tv di venerdì 12 aprile: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time di venerdì 12 aprile: Fratelli di Crozza sul Nove con 1.133.000 spettatori pari al 6.1% di share, King Arthur – Il potere della spada su Italia 1 con 990.000 spettatori con il 5.9%, Propaganda Live su La7 con 824.000 spettatori e il 5.9% di share, Gli infedeli su Rai 2 con 819.000 spettatori e uno share del 4.3%. Chiudono Lato A - La Storia della Più Grande Casa Discografica Italiana su Rai 3 con 579.000 spettatori e il 3.1% di share, infine MasterChef su Tv8 con 413.000 spettatori e il 2.6% di share.