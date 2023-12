Il particolare albero di Natale di Fiorello: le foto con i dettagli delle decorazioni

La sera del 30 dicembre, dopo l'edizione delle 20 del Tg1 è andata in onda un'intervista esclusiva a Rosario Fiorello. Il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci ha fatto alcune domande al mattatore della tv italiana mentre erano comodamente seduti sul divano rosso nel salotto di Fiorello. Accanto a loro era impossibile non notare l'albero di Natale.

Moderatamente grande, ma certamente non piccolo, era addobbato con luci giallo caldo, palline dorate e soprattutto con addobbi tutti a tema londinese o della corona britannica. Durante l'intervista Fiorello ha svelato di avere un rimpianto, quello di non aver imparato l'inglese e che invidia moltissimo "i bambini inglesi perché a 6 anni già parlano inglese". Non è quindi così strano che il loro albero abbia proprio la Gran Bretagna come tema.

C'è il Big Ben, la famosa cabina telefonica rossa, la corona inglese in formato decorazione di stoffa e poi anche un cerchio, sempre di stoffa, con sopra ricamati la London Eye e il Big ben, e poi un taxi giallo e anche un suonatore di cornamusa tipico della Scozia. Una scelta tematica sicuramente interessante e diversa da quella scelta da tutti gli altri vip.