Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, anticipazioni della puntata di questa sera

Oggi, domenica 11 febbraio, dalle 21.15 su Sky Uno, termina il nuovo ciclo di puntate di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti”. Il programma di Sky ha visto anche in questa edizione lo chef visitare città italiane ed estere, portando i telespettatori alla ricerca di sapori tradizionali locali (talvolta contaminati con tocchi contemporanei). Protagonista di questo ultimo appuntamento è la città di Mantova.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: anticipazioni puntata 11 febbraio

Episodio conclusivo del nuovo ciclo di appuntamenti con "Alessandro Borghese 4 Ristoranti". Dopo aver visitato Lisbona, l'Oltrepò Pavese, Ravenna, la Sardegna, Gorizia, Lucca e Monza, lo chef fa tappa a Mantova, città ricca di storia, cultura e tradizioni gastronomiche. Ci troviamo in un luogo carico di gioielli architettonici, celebrata per la sua eredità culturale derivante dalla famiglia Gonzaga, una delle più influenti d'Europa nel Rinascimento italiano ma anche colma di bontà culinarie.

L'episodio si propone di esplorare la varietà gastronomica di Mantova, dai piatti salati come il risotto alla pilota e lo stracotto, tradizionalmente preparato con carne d'asino, alle sue specialità dolci come la torta Elvezia e l'anello del monaco Pietanze di antiche ricette, da preservare a tutti i costi, al di là delle moderne tendenze culinarie.

La sfida vede quattro ristoratori locali competere per il titolo di miglior ristorante di Mantova: "Materiaprima" di Giuseppe, "Il Rigoletto" di Ekla, "Ristorante Giallozucca" di Sciko e "Osteria Al Gallo" di Leonardo. I ristoratori vengono giudicati da chef Alessandro Borghese, che esamina attentamente ogni aspetto dei loro locali, dal cibo al servizio.

Le regole del gioco sono note ai più: quattro ristoratori, ciascuno con caratteristiche distintive, competono per guadagnarsi il titolo di migliore in una categoria specifica, cercando di ottenere il prestigioso voto "dieci" da parte dello chef Borghese. I giudizi vengono assegnati durante il pasto, considerando vari aspetti come accoglienza, servizio e preparazione. Ogni concorrente deve poi valutare i propri rivali assegnando loro un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. Inoltre, ciascun ristorante affronta una "quinta categoria" rappresentata da un piatto o ingrediente significativo del territorio. Il giudizio finale dello chef Borghese, svelato solo alla fine, ha il potere di ribaltare completamente la classifica

Durante la competizione, si diceva, i concorrenti devono preparare un piatto rappresentativo della cucina mantovana: lo special di puntata sono in questo caso i tortelli di zucca. I concorrenti vengono valutati dai commensali in base a diversi criteri, inclusi il menu, il servizio e il conto. Alla fine, chef Borghese rivelerà il vincitore della sfida, che riceverà non solo il titolo di miglior ristorante, ma anche un contributo economico per la propria attività.

Dove vedere “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” (11 febbraio 2024)

La nuova puntata di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” va in onda oggi, 11 febbraio, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è visibile anche on demand su Sky Go, e su Now Tv (per gli abbonati al servizio).

Stasera e domani in TV