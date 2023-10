Alex Belli contro Tale e Quale: il suggerimento, con critica, a Carlo Conti (e Malgioglio)

L'esperienza a Tale e Quale di Alex Belli è costellata di piccole soddisfazioni e molte critiche, soprattutto da parte di Cristiano Malgioglio, che tra tutti i giudici è sicuramente il più severo e intransigente. Belli, forse stanco di essere preso di mira, ha deciso di sfogarsi su X, ex Twitter, scrivendo un commento, che ha più il sapore di una critica, rivolto al regolamento dello show e quindi a Carlo Conti (che ha portato il format in Italia dalla Spagna nel 2012, ndr).

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, sabato notte, dopo la messa in onda della trasmissione, ha scritto queste parole su X: "Piccola considerazione… A Ballando con le stelle da regolamento se sei un ballerino professionista non puoi partecipare al programma, idem Masterchef se hai mai fatto il cuoco professionista non puoi accedere al programma perché sarebbe tutto molto facile… Un po’ come la Pubblicità del Superenalotto… Non è polemica è solo una riflessione…".

Poi il suo pensiero ha avuto modo di spiegarlo meglio rispondendo al commento di un utente: "È quello che penso anche io - ha scritto l'utente -, poi mi rispondo pensando sia più show che competizione e poi perché un conto è portare sé stessi e un altro imitare. Comunque ancora una volta, complimenti per la tua voglia di metterti in gioco con cose lontane anni luce dalla tua sfera professionale". A queste parole Belli ha replicato: "Hai ragione effettivamente io ricordavo il format originale, dove la sfida era vediamo persone note imitare qualcosa di estremamente diverso dalla loro fisionomia e vocalità… Tanto più che il divertimento e l’intrattenimento era basato su quello! Se dobbiamo fare Sanremo o basarci sui dei virtuosismi Canori… Forse lo spirito iniziale del format si è un po’ perso..!". In queste frasi è ben leggibile una dura critica a Cristiano Malgioglio, che è sempre molto puntiglioso nei giudizi, ma anche a Carlo Conti che secondo Belli dovrebbe rivedere le modalità del gioco, in particolare come i giudici assegnano le votazioni.

