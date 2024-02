Angelina Mango torna ad Amici, l'emozionato commento di Maria De Filippi. Il video

In alto il video di Angelina ad Amici

C'era grande attesa per la puntata di Amici in onda oggi domenica 18 febbraio. Il motivo? Gli ospiti, tutti sanremesi e tutti ex Amici. C'è chi partecipò anni fa - come Maninni - e chi, invece, è uscito da poco dalla scuola, come Angelina Mango. Proprio lei è la protagonista di questa notizia. Cos'è accaduto? "La sua canzone è la vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo, ha vinto il premio della sala stampa radio e tv Lucio Dalla, oltre al premio per la miglior composizione musicale. 'La Noia' è la canzone di una donna solista con più streams di sempre nella classifica giornaliera di Spotify.. Angelina". Pubblico in delirio per lei, che entra sorridente, salutando tutti. La conduttrice l'accoglie e la invita a cantare; prima però una frase: “Te li ho fatti in privato, ma te lo dico anche pubblicamente. Tanti complimenti”. Dopo aver salutato Ornella Vanoni, Angelina canta e alla fine ringrazia tutti.

Il messaggio di Alessandra Amoroso per Angelina Mango (e Sangiovanni)

"Fai un respiro", le consiglia la presentatrice. Che poi aggiunge: "A Sanremo c’era un’altra persona.. che ti manda questo, mandiamoil filmato”. Va in onda un video di Alessandra Amoroso: “Ciao Maria e ciao a tutti. Mi dispiace non essere lì, ma avevo promesso alla mia nipotina che sarei venuta qui. Sono corsa qui dopo Sanremo. Complimenti ad Angelina, tanto io e lei ci siamo già dette delle cose dietro le quinte. Faccio anche un grande in bocca al lupo a Sangio (Sangiovanni, ndr). Ciao ragazzi, ci vediamo presto, settimana prossima ci sono anche io”. “Grazie Ale, è una persona bellissima”, dice Angelina.

Quindi Maria De Filippi legge le date del tour di Angelina “Vi aspetto”. Prima di concludere, Ornella Vanoni pone una domanda alla giovane cantante: “Fai quello che vuoi sul palco, lo hai studiato o è naturale in te? Sembra che sei stata sul palco in 10 anni”. “Credo di imparare ogni volta”, risponde lei. Maria conclude così: “Diciamo che ha bruciato le tappe” e la congeda tra gli applausi del pubblico.