Amici, anticipazioni 30 marzo: due eliminazioni (una inaspettata), gli ospiti. Attenzione spoiler

Tutto pronto per una nuova puntata di Amici, il talent di Maria De Filippi arrivato alla fase finale. Ieri, 28 marzo, è stata registrata la puntata del serale che va in onda domani 30 marzo. Chi è stato eliminato? Quali sono state le sfide e cos'altro è accaduto? Ecco tutto quello che si sa, in base alle indiscrezioni che circolano sul web.

La prima manche, l'eliminato

La squadra di Pettinelli e Todaro contro Cuccarini ed Emanuel Lo.

Guanto di sfida tra Martina e Mida (ma annullato dai giudici perché ritenuto non equo).

Martina contro Nicholas; vince Martina.

Gaia contro Mida; vince Mida.

Guanto di sfida Giovanni contro Nicholas; vince Giovanni.

A dover abbandonare definitivamente il programma - anche piuttosto inaspettatatamente - è Nicholas. Al ballerino viene data la possibilità di salutare tutti i ballerini professionisti. Non solo. Riceve una borsa di studio da un'accademia di Roma e Cristiano Malgioglio lo coinvolge per il suo prossimo videoclip.

La seconda manche, il ballottaggio

Lil Jolie contro Petit; vince Petit.

Guanto di sfida Giovanni contro Dustin; vince Giovanni.

Holden contro Giovanni; vince Holden

Al ballottaggio vanno Giovanni, Gaia (salvata per prima) e Lil Jolie.

La terza manche, chi è a rischio eliminazione

Holden contro Mida; vince Holden.

Petit contro Sofia; vince Sofia.

Sarah contro Dustin, vince Sarah.Perde il team degli Zerbi-Cele.

Al ballottaggio vanno Holden (salvato per primo) Marisol e Dustin. Al ballotaggio finale troviamo Giovanni e Marisol. Chi sarà eliminato? Probabilmente Giovanni, ma ancora è impossibile saperlo.

Le altre sfide, gli ospiti, i litigi

Gli ospiti della puntata di sabato 30 marzo sono Ermal Meta (che ha presentato il suo nuovo brano L'unico pericolo. Per il momento comico, invece, è arrivata Barbara Foria. I giudici? Logicamente sempre loro: Giuseppe Giuffrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Come sempre si è tenuto il guanto di sfida tra i professori, vinto da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini (con un ballo latino a tema Cuba). Non sono mancati i litigi. Pare che questa volta si siano scontrate la Cuccarini e Anna Pettinelli per il guanto di sfida (rifiutato) tra Mida e Martina). Per tutto il resto si può solo attendere l'inizio della puntata, dalle 21.30 circa su Canale 5.

Stasera e domani in TV