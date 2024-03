Amici 23, "Figura di mer**, lo hanno visto tutti": cos'è accaduto

Volano paroloni nello studio di Amici durante la puntata del talent in onda sabato 23 marzo, la prima della fase del serale. A quasi mezzanotte, si è tenuto un acceso botta e risposta tra due insegnanti: Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, a seguito di uno scontro avvenuto nei giorni scorsi fra Giovanni e Nicholas. I due ballerini, adesso, devono scontrarsi in una prova di danza, insieme a Elena D'Amario. Cos'è accaduto?

Il botta e risposta

Todaro esordisce: "Ci tengo a spiegare che, è vero che Giovanni sa guidare una dama, però nella nostra disciplina (latino-americano, ndr) le prese sono vietate. Cioè, se io prendo la ballerina e la sollevo di due cm dal pavimento con entrambi i piedi, ci squalificano. Quindi è un modo completamente dierso di guidare la dama. [..] Il motivo per il quale Giovanni lo farò è che credo nelle sue possibilità". Lo rompe il silenzio: "Ci credi tantissimo, quando vi siete incontrati addirittura avete detto che farete fare una figuraccia a Nicholas.. lo hanno visto tutti".

Todaro afferma: “Fammi parlare. Vengo dalla danza sportiva, nello sport quando si fa una gara bisogna dare il massimo, poi che vinca il migliore. Tu sei arrivato a dire che se dice determinate cose Giovanni non è un amico, hai detto a Nicholas di stare attento. Ma fatti i fatti tuoi”. Lo si difende: “Non li ho messi contro. Ho detto solamente che forse in questo momento penso che Nicholas sia solo da tanto tempo”. Giovanni commenta: "Ho chiesto scusa, ho detto a Nic che in quel momento ho avuto una reazione istintiva a dire che gli faccio fare una figura di me**a, più che altro perché lui sa benissimo che non è vero. Era solamente un modo brutto per caricarmi”.

Maria domanda: “Vi siete chiariti?”. Giovanni risponde: “No ed è giustificato che non gli sia andata giù. Ora non mi parla.. a me dispiace un sacco. Ho sbagliato”. Maria lo rasserena: “Tranquillo, adesso concentrati su quello che dei vare”. Ad ogni modo i due si sono sfidati e ha vinto Nicholas. Dopo di loro Lucia contro Martina (vince Martina). Come andrà a finire la manche? Ma soprattutto, chi sarà eliminato?