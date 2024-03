Il Serale di Amici, Maria De Filippi esordisce così: "Sei ancora più bello". Con chi ce l'aveva

Tutto pronto per la primissima puntata del Serale di Amici. Il talent di Maria De Filippi, in onda da settembre ogni domenica pomeriggio, è arrivato alla fase finale del programma. Passati i casting, le sfide, le eliminazioni, gli allievi che adesso possono esibirsi al serale sono i migliori 15 di questa edizione. Il primo a esibirsi è stato Petit, ma prima Maria De Filippi ha presentato i giudici.

Il siparietto iniziale

Michele Bravi, Giuseppe Gioffrè e Cristiano Malgioglio sono stati confermati come giudici del Serale. Tutti e tre si sono presentati in puntata con una esibizione: Bravi e Malgioglio logicamente hanno cantato, mentre Giuffré ha ballato. Poi, una volta seduti sulle tre poltrone rosse, la presentatrice ha preso la parola e ha fatto notare a Malgioglio che la sua seduta quest'anno è più comoda: "Sì grazie - ha detto Malgioglio -. Lo scorso anno scivolavo. Grazie per avermi accontentato".

Allora Giuffrè ha detto: "Ma che bella poltrona". Allora Maria ha commentato: “Giuseppe sei diventato ancora più bello". "Beh è bello", ha detto la conduttrice rivolgendosi a Malgioglio che evidentemente aveva detto qualcosa a bassa voce. Poi, palesandosi, il paroliere e interprete ha detto: “Ma chi? Giuseppe? Sei contento? Devi avere anche un’anima molto bella. Si si ce l’hai, ma in questo periodo preferisco Michele Bravi. Il ballerino è sbottato a ridere, mentre Michele Bravi ha commentato: "Sì, lui va a momenti".

La puntata quindi è proseguita con le altre esibizione: Petit contro Giovanni (il punto è andato al cantante), quindi il guanto di sfida lanciato dalla Celentano: Marisol contro Gaia per una esbizione di pole dance. Ma Raimondo Todaro lo ha rifiutato, senza girarci tanto intorno: "L'ho rifiutato perché è uno stile che va studiato tanto tempo. Può anche essere pericoloso, quindi non voglio rischiare. Gaia mi ha detto Marisol è stata onesta dicendo che lo ha studiato fin da piccolina. La testimonianza che quello che sto dicendo io è vero sta nel fatto che la maestra, per dimostrare il guanto, ha chiamato una professionista esterna". "No, guarda - ha detto la Celentano -. Avevo detto che avrebbe potuto semplificare la coreografia.