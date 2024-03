Ascolti tv: com'è andato Che Tempo Che Fa con Chiara Ferragni

Una domenica bestiale così si potrebbe riassumere lo scontro, a colpi di share, che è andato in onda il 3 marzo. Màkari, la terza puntata della terza stagione, su Rai 1, su Canale 5 Lo show dei record con Gerry Scotti e Che tempo che fa con l'intervista esclusiva a Chiara Ferragni. Una vera e propria lotta tra titani per questa prima domenica di marzo, ma chi è risultato vincitore?

I dati Auditel aggiornati saranno pubblicati, da Today.it, alle 11:00 circa di lunedì 4 marzo.

Ascolti tv di sabato 3 marzo 2024: cos'è andato in onda

Su Rai 1 nella terza puntata della fiction Makàri il protagonista Saverio (Claudio Gioè) ha dovuto affrontare un caso molto complicato: Nino, ex fidanzato di Marilù, viene trovato senza vita e inizialmente sarà proprio la donna a essere accusata di omicidio. Scotti ha invece accompagnato i telespettatori alla scoperta delle straordinarie doti dei concorrenti che si sono sfidati per raggiungere nuovi traguardi. Sul Nove, invece, Fazio ha intervistato Chiara Ferragni. Un appuntamento annunciato due settimane fa e che ha suscitato moltissimo interesse tanto da mandare in down il sito del programma.