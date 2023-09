Ascolti tv, com'è andata la seconda puntata del Grande Fratello (e chi ha vinto tra Rai e Mediaset)

Sono passati i primi giorni dall'inizio della nuova stagione televisiva e cominciano a delinearsi i pareri del pubblico sui nuovi programmi tv proposti da Mediaset e dalla Rai. Sta piacendo lla nuova linea editoriale di Mediaset anti-trash con la versione tutta rinnovata del Grande Fratello che proprio ieri sera, 15 settembre 2023, è andato in onda con la sua seconda puntata? E come è andata, invece, la sfida con la Rai che sfidato il Gf con i Tim Music Awards?

Com'è andata la seconda puntata del Grande Fratello

Dopo una prima puntata del Gf vincente che aveva superato perfino il debutto dello scorso anno, forse complice la curiosità dei più di vedere come sarebbe stato questo nuovo Grande Fratello non-trash, come è andata la seconda puntata del reality show di Canale 5? Il pubblico sta apprezzando la nuova versione più pacata dello show condotto da Alfonso Signorini oppure no? I dati auditel parlano di 2.008.000 spettatori con uno share del 16.1%. Un netto calo rispetto alla puntata precedente che aveva toccato un picco di 2.994.000 spettatori pari al 23.01% di share.

Rai vs Mediaset, chi ha vinto tra il Grande Fratello e i Tim Music Awards

La Rai ha battuto Canale 5 con i Tim Music Awards che sono stati visti da 2.382.000 spettatori pari al 17.5% di share.

Tutti gli altri dati auditel di venerdì 15 settembre 2023

Su Rai2 N.C.I.S.è la scelta di 847.000 spettatori (4.7%) e N.C.I.S. Hawai’i 640.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Non-Stop è visto da 1.239.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 1985. Allarme nel Mediterraneo arriva a 370.000 spettatori (2.3%). Su Rete4 la nuova stagione di Quarto Grado debutta con un a.m. di 997.000 spettatori (7.6%). Su La7 Propaganda Live riparte da 715.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Indovina chi? ottiene 358.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Aldo, Giovanni e Giacomo – Tel Chi el Telun raggiunge 303.000 spettatori con l’1.8%.