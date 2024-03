Ascolti tv, la prima puntata di Lolita Lobosco contro il Grande Fratello: chi ha vinto

Ascolti tv di lunedì 4 marzo 2024: quale canale si è guadagnato il podio nella classifica per aver trasmesso il programma più visto? La prima serata ha offerto diverse proposte al pubblico sintonizzato sulle reti generaliste, a partire dal grande e attesissimo ritorno del personaggio di Lolita Lobosco interpretato da Luisa Ranieri per la terza stagione della serie in onda su Rai 1. A scontrarsi con le nuove avventure della vicequestore di Bari c'è stato, come tutti i lunedì del palinsesto di Canale 5, un nuovo appuntamento con il Grande Fratello.

Ad avere la meglio in netto distacco dal resto della concorrenza è stata proprio la prima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, seguita da ben 5.191.000 spettatori pari al 27.7% di share. Lontano da questo risultato il reality condotto da Alfonso Signorini che ha interessato 2.432.000 spettatori e registrato uno share del 18%.

Ascolti tv di lunedì 4 marzo 2024

Per quanto riguarda la prima serata delle altre reti, su Rai2 il ritorno di Boss in Incognito è stata la scelta di 1.177.000 spettatori pari al 6.9%, su Italia1 Fast & Furious 8 quella di 1.180.000 spettatori (6.6%), su Rai3 Presadiretta quella di 689.000 spettatori pari al 3.3%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha raggiunto 662.000 spettatori (4.3%), su La7 La Torre di Babele 1.271.000 spettatori e il 6.3%, su Tv8 4 Hotel 479.000 spettatori con il 2.3% e sul Nove Little Big Italy 382.000 spettatori con l'1.9%.