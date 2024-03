Luisa Ranieri torna a vestire i panni di Lolita Lobosco, vicequestore della questura della Polizia di Stato a Bari. Nella terza stagione, in onda su Rai 1 a partire dalla prima serata di lunedì 4 marzo 2024, la protagonista continua le sue indagini (e la ricerca della giustizia) guidando una squadra di soli uomini. Scopriamo come è strutturato il calendario delle nuove puntate dell'amata serie.

Le indagini di Lolita Lobosco 3: quante puntate sono e quando finisce

Luisa Ranieri torna a vestire i panni di Lolita Lobosco, vicequestore della questura della Polizia di Stato a Bari. Nella terza stagione, in onda su Rai 1 a partire dalla prima serata di lunedì 4 marzo 2024, la protagonista continua le sue indagini (e la ricerca della giustizia)guidando una squadra di soli uomini.

Bellezza e intelligenza: la Lolita Lobosco interpretata da Luisa Ranieri si è affermata presso come personaggio capace di superare pregiudizi ancora esistenti nei confronti delle donne al comando. Produzione di Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, "Le indagini di Lolita Lobosco" ha incontrato i favori del grande pubblico grazie alle sue avvincenti trame investigative, in un clima impreziosito dal sole di Bari e da un pizzico di ironia.

Sceneggiata da Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Chiara Laudani, e diretta da Renato De Maria, la terza stagione mette i personaggi di fronte a nuove indagini, sfide e cambiamenti. Ma da quante puntate e composta e quando finisce questa nuova e attesissima stagione. Il calendario è così composto, salvo variazioni:

Prima puntata: "Volo pindarico" - In onda lunedì 4 marzo 2024

Seconda puntata: "Se vuoi morir" - In onda lunedì 11 marzo 2024

Terza puntata: "Terrarossa" - In onda in onda lunedì 18 marzo 2024

Quarta puntata: "Un brutto affare" - In onda lunedì 25 marzo 2024

