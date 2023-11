Boomerissima, Ornella Muti seduce Alessia Marcuzzi con un sexy tango

Tra gli ospiti dell’ultima puntata della stagione 2023 di Boomerissima arriva in studio Ornella Muti. L’attrice 68enne inizia la trasmissione introducendo le prime due gare fra la squadra dei Boomer, composta da Andrea Delogu, Tosca D’Acquino, Roberto Farnesi e Ivan Zazzaroni e quella dei Millenial, formata da Cristina Marino, Pierpaolo Pretelli, Jordie Cecchetto e Federica Nargi. La Muti si presenta come una sorta di simpatica e precisissima "Signorina Buonasera", incorniciata nello schermo di una vecchia tv per occuparsi degli annunci di introduzione alle gare di inizio serata. Poi Alessia Marcuzzi la accoglie in studio nel momento in cui c’è da introdurre la gara sui brani di due edizioni di Sanremo, una propria dei Boomer e una nei ricordi dei Millennial e che hanno visto entrambe la presenza, sul palco dell’Ariston, dell’attrice romana. Capelli sciolti, rossetto color fuoco, completo pantalone nero, Ornella Muti è la quintessenza dell'eleganza e Alessia Marcuzzi approfitta di un’icona di bellezza, anche per farsi dare qualche lezione di fascino, e qualche dritta su come usare, in un certo modo, sguardo e voce per rendere speciali anche piccoli annunci come quelli che precedono tradizionalmente l'esecuzione dei brani sul palco del Festival di Sanremo.

Conclusa la gara vinta, come le precedenti della serata, dall’inarrestabile squadra dei Millennial, la conduttrice congeda l’ospite. Lei si appresta ad uscire dallo studio, ma poi succede qualcosa. Le luci si abbassano, parte un brano di tango. Ornella Muti ritorna sui suoi passi e, senza dire una parola, trascina la conduttrice in un seducente tango, cuore a cuore e occhi negli occhi. Pochi minuti di grande intensità che infatti fanno c’entro. Finita la musica, l’attrice se ne va, di nuovo senza dire una parola, mentre la conduttrice rimasta sola nel mezzo del palco sotto i riflettori, commenta con poche parole: “Sono innamorata. Mi ha lasciata qui, sedotta e abbandonata”. Un momento che ha stupito tutti i presenti, tanto che Zazzaroni commenta: "A saperlo mi sarei portato la paletta", e la boomer Tosca D’Acquino esclama: “E’ stato bellissimo!”Il fascino e l’eleganza di Ornella Muti si conferma quindi oltre che incredibilmente senza tempo anche universalmente irresistibile.