Che tempo che fa, stasera in tv: Rafael Leão, Giuseppe Conte e gli altri ospiti della serata

Oggi, domenica 28 gennaio, dalle 20.00 su Nove, va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa", il programma condotto da Fabio Fazio e preceduto alle 19.30 dallo spazio "Che tempo che farà", dietro le quinte con Nino Frassica. Immancabili le presenze di Filippa Lagerback, che introduce gli ospiti della serata, Luciana Littizzetto, con la sua pagina comica e satirica, la cantante Ornella Vanoni, che racconta storie e aneddoti con grande ironia.

Che tempo che fa: anticipazioni del 28 gennaio 2024

La nuova puntata di "Che tempo che fa", da questa stagione programma televisivo di riferimento del canale Nove, vede come ospite l'attaccante portoghese del Milan Rafael Leão, in uscita con il suo primo libro “Smile. La mia vita tra calcio, musica e moda”. Il calciatore, ventiquattrenne, parla di sport ma non solo. Campione d'Italia nella stagione 2021-2022 con i rossoneri, il calciatore svelerà nei prossimi mesi le sue scelte futuro: sposare il progetto Milan o trasferirsi all'estero?

Fabio Fazio ospita Giuseppe Conte, avvocato e giurista italiano, presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 1º giugno 2018 al 13 febbraio 2021 e, dal 6 agosto 2021, presidente del Movimento 5 Stelle. Con lui discutedel presente e del futuro della politica italiano, ragionando sulle prossime mosse dell'opposizione e sulle priorità dei cittadini italiani.

"Che tempo che fa" ospita lo scrittore Alessandro Baricco, autore di celebri opere come "Oceano Mare" e "Seta". 66 anni compiuti da pochi giorni, Baricco ha dichiarato: "A parte qualche problema con la malattia faccio la vita che volevo fare, sono un privilegiato e, sì, sono felice".



Per la pagina dedicata al cinema interviene la regista Maria Sole Tognazzi, da giovedì 25 gennaio nella sale cinematografiche con il film “Dieci minuti” da lei diretto e scritto insieme a Francesca Archibugi. Tratto dal libro di Chiara Gamberale, vede nel cast Barbara Ronchi, Fotinì Peluso e Margherita Buy.



Per lo spazio dedicato all'attualità intervengono: Antonio Di Bella, nelle librerie con il nuovo saggio "L’impero in bilico"; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini, Michele Serra.

Intervengono, per finire, il re del cioccolato Ernst Knam e sua moglie Alessandra Mion, meglio conosciuta come Frau Knam.

Che tempo che fa - Il tavolo

La serata si conclude con l'appuntamento del "Il Tavolo", che raccoglie come sempre gli di ospiti fissi del programma, più ulteriori e graditi interventi. Qui vediamo Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Ubaldo Pantani come Lapo Elkann. In più, intervengoo: l'attore e comico Frank Matano; la cantante Gaia, live con il nuovo brano "Tokyo"; Matteo Guarise e Lucrezia Beccari, Medaglia d’Oro nella gara a coppie agli ultimi Europei di pattinaggio artistico su ghiaccio di Kaunas, in Lituania; Herbert Ballerina, tra i protagonisti del film "Dobbiamo stare vicini". Torna al tavolo anche Maria Sole Tognazzi.

Dove vedere Che tempo che fa (28 gennaio 2024)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 28 gennaio 2024, a partire dalle 19.30 su Nove. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sul sito ufficiale della rete, e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

Stasera e domani in TV