Che tempo che fa, stasera in tv: Chiara Ferragni e gli altri ospiti

L'intervista di Fabio Fazio a Chiara Ferragni ma non solo: va in onda oggi, domenica 3 marzo 2024, dalle 20.00 su Nove, una nuova e attesissima puntata di “Che tempo che fa". Come ogni settimana, nel corso della serata vedremo Filippa Lagerback, che introduce gli ospiti di giornata, Luciana Littizzetto, con la sua pagina comica, la cantante Ornella Vanoni, che racconta storie e aneddoti con grande ironia, affiancata da Mara Maionchi. Il programma è preceduto, alle 19.30, dal backstage "Che tempo che farà", con Nino Frassica.

Che tempo che fa: anticipazioni del 3 marzo 2024

Tutto è pronto per una delle più attese puntate stagionali di "Che tempo che fa", programma in onda da questa stagione sul canale Nove e condotto come sempre da Fabio Fazio. Come è ben noto da oltre una settimana, l'intervista centrale della serata è quella a Chiara Ferragni. L'imprenditrice è da settimane al centro del dibattito mediatico. Mentre si continua a dibattere sullo scandalo del pandoro-gate (il Codacons ha provato a fermare la partecipazione dell'influencer al programma, ma il Tar del Lazio ha respinto il ricorso), imperversa ovunque la cronaca rosa: la rottura tra Chiara Ferragni e Fedez è a suo modo epocale. Di certo, per questa attesa intervista, non mancano gli argomenti da affrontare.

Torna questa sera a "Che tempo che fa" Gino Cecchettin. Dopo la laurea in ingegneria biomedica ottenuta da sua figlia, Giulia Cecchettin, la giovane uccisa l'11 dicembre 2023 del suo ex fidanzato Filippo Turetta. Gino Cecchettin presenta il suo libro, scritto con Marco Franzoso, "Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia", un'opera che affronta il tema delicato delle vittime di violenza di genere, un argomento di eccezionale rilevanza e sensibilità sociale.

Per la pagina dedicata alla musica, interviene live la grande Loredana Bertè. La cantante si esibisce live con la sua "Pazza", brano presentato all'ultimo Festival di Sanremo, dove ha vinto il premio della critica Mia Martini. L'artista è, inoltre, attualmente impegnata come coach di "The Voice Senior", su Rai 1, dove affianca Gigi D'Alessio, Arisa e Clementino.

Tra gli altri ospiti, troviamo: il professor Roberto Burioni, Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Massimo Giannini e Simona Ravizza, che analizzano i temi più importanti del momento. Per finire, Ibrahima Balde e Amets Arzallus Antia co-autori del libro “Fratellino”, autobiografia di Balde.

Che tempo che fa - Il tavolo

La serata si conclude con l'appuntamento fisso del "Tavolo", che raccoglie gli di ospiti cari al programma, più ulteriori partecipazioni. Qui ritroviamo Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Simona Ventura, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann. A loro si aggiungono: Yèman Crippa, l'atleta che ha recentemente conquistato il record italiano nella maratona, posizionandosi al 4° posto a Siviglia e che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Accanto a lui, la talentuosa rapper BigMama, protagonista al 74° Festival di Sanremo con il brano "La rabbia non ti basta", anticipazione del suo primo album in studio intitolato “Sangue”; "I Giganti" della prossima edizione di Pechino Express, ovvero grande pallavolista Francesca Piccinini e la leggenda dello sci Kristian Ghedina; il celebre cuoco e conduttore Giorgione; Cristiano Malgioglio.

Dove vedere Che tempo che fa (3 marzo 2024)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 3 marzo 2024, a partire dalle 20.00 su Nove. Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sul sito ufficiale della rete; e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

