Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi

Oggi, mercoledì 31 gennaio 2024, Rai 3 trasmette, a partire dalle 21.20 una nuova puntata di "Chi l'ha visto?", il programma condotto da Federica Sciarelli, che aggiorna in tempo reale sul caso Andreea Rabciuc, che nel corso delle ultime settimane ha monopolizzato le pagine di cronaca nera. E come ogni settimana, le richieste di aiuto, gli appelli e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Chi l'ha visto?: le anticipazioni del 31 gennaio 2024

Dopo la puntata della scorsa settimana, questa sera a "Chi l'ha visto?" si torna a parlare del caso Andreea Rabciuc. Lo stato delle indagini riguardo alla morte della ragazza scomparsa nel 2022 a Jesi ci dice che le ossa umane trovate in un casolare a Castelplanio sono state ritenute compatibili con una caduta dall'alto, ma si ipotizza che la giovane sia morta per impiccagione. Si sta indagando sui brandelli di una sciarpa trovati vicino al corpo, che potrebbero essere stati utilizzati come arma del delitto. Simone Gresti, il fidanzato di Rabciuc, è l'unico indagato nel caso e gli vengono mosse accuse di omicidio volontario, sequestro di persona, istigazione al suicidio e spaccio di sostanze stupefacenti. Si sta anche considerando l'ipotesi che la morte possa essere stata causata da un gesto estremo indotto da qualcun altro, come suggerito da un messaggio trovato sul luogo. Il casolare era già stato esaminato in precedenza dalle autorità, in seguito a segnalazioni di tentativi di effrazione. Il discorso si sposta poi su un altro misterioso caso: una donna di nome Ada ha scritto un messaggio al figlio Alessandro fatto di poche e rassicuranti parole: "Buonanotte, ci sentiamo domani". Sembrava essere un semplice saluto serale, ma il fatto che Ada non dia più alcuna notizia dopo quel momento solleva domande inquietanti sulla sua sorte. La donna è stata vista salire sull'auto di un uomo ma da quel momento nessuno ha più avuto notizie su di lei. Cosa le è successo dopo essere salita sull'auto? È stata rapita? È fuggita volontariamente? È coinvolta una pericolosa storia? "Chi l'ha visto?" lascia sempre aperta la sua porta e offre ai telespettatori l'opportunità di lanciare appelli e segnalare casi di persone coinvolte in situazioni pericolose o misteriosamente scomparse. Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (31 gennaio)

La nuova puntata di “Chi l'ha visto?” va in onda oggi, mercoledì 31 gennaio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay

