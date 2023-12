Ciao Darwin, il défilé di Scienza e Occulto: il video per le proposte di intimo

Un momento molto atteso che scatena sempre il pubblico a casa e in studio. Stiamo parlando della sfilata di fine puntata di Ciao Darwin. Nella puntata di venerdì 15 dicembre a confrontarsi nell’arena televisiva guidata da Paolo Bonolis affiancato dal fido Luca Laurenti si sono scontrate la squadra che rappresentava il mondo della scienza, e quella in rappresentanza del mondo dell’occulto. Come sempre due universi paralleli che non si incrociano mai, distanti e anche avversari tra loro.

A capitanare le due squadre sono arrivati in studio: per la squadra della scienza il giornalista e divulgatore Alessandro Cecchi Paone, per guidare la squadra dell’occulto invece, è arrivato Giucas Casella, il più famoso illusionista della tv.

Madre Natura, questa settimana la riconfermata Andeea Sasu, ha dato il via a un lunga gara tra prove incredibili, divertimento e accesi confronti. Ma uno dei momenti più attesi arriva nella seconda parte della serata: si tratta del defilè dei rappresentanti delle due squadre, capitani compresi.

Il primo outfit a sfilare è quello da giorno, e se la scienza schiera una ragazza in talleur da ufficio, l’occulto manda in passerella il capitano Giucas Casella in abiti “da lavoro”, ovvero un completo fucsia con un enorme mantello con cappuccio rosso. La divisa perfetta per mettersi in contatto con l’oltre.

E’ poi la volta degli outfit di scienza e occulto di sera, due modi di vestire completamente diversi. Un mini-abito viola ricamato con strascico per la “scienziata”, e una tuta nera tutta trasparenze, più vedo che non vedo per l’occulto.

Il capitano Cecchi Paone sfila a tema “Scene da un matrimonio”, praticamente vestito esattamente come è arrivato: in completo azzurro e camicia bianca.

E’ poi la volta di scienza e occulto in discoteca. La rappresentante della scienza in hot pants, stivali altissimi,corpetto trasparente. L’occulto in discoteca: misteriosa e affascinante, con un vestito lungo a sirena in cui si spalancano enormi spacchi e impreziosito da frange che si muovono seguendo il movimento del corpo.

Gran finale, come sempre con la sfilata di intimo. Intimo maschile: il rappresentante della scienza si presenta con il sistema solare stampato sugli slip, l’occulto è anche anche lui in slip, neri, accompagnati soltanto da una cravatta in tinta.

Intimo femminile: completino bianco con il un lungo spolverino ricamato sopra per la scienza, invece ancora una volta il nero, abbinato al bordeaux, per il completo della rappresentante della squadra dell’occulto.

A vincere sono proprio loro.