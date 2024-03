"Cortesie per gli ospiti 2024": nel cast Tommaso Zorzi, giudici e quando comincia

Il ritorno di "Cortesie per gli ospiti", in onda come sempre su Real Time, è un evento molto atteso dai telespettatori: la ventesima edizione non tradisce il suo tradizionale format, ma presenta anche una sorpresa decisamente significativa. Leggiamo tutto ciò che c'è da sapere su "Cortesie per gli ospiti 2024", dai giudici alle curiosità, fino alla data di inizio del programma.

Cortesie per gli ospiti 2024: le anticipazioni

In onda dal 2005, "Cortesie per gli ospiti" giunge quest'anno alla sua ventesima edizione. Noto per le alcune peculiarità che ne hanno fatto la sua fortuna, il format vede tre giudici valutare accuratamente piatti, arredi e ospitalità dei concorrenti. La data fissata per il ritorno dello show è il 25 marzo 2024, e già si respira un'aria di grande attesa.

Ogni episodio di "Cortesie per gli ospiti" presenta due coppie che si sfidano a preparare un pranzo o una cena per i giudici e l'altra coppia. I giudici valutano l'arredamento della casa, l'allestimento della tavola e la qualità del cibo. Alla fine, la coppia con il punteggio più alto vince. Il programma ha visto diverse evoluzioni nel tempo, con cambiamenti nei giudici e nei criteri di valutazione. Il format prevede che le coppie si presentino con tre oggetti distintivi e preparino quattro portate, per poi essere giudicate in base a tre criteri: arredamento, mise en place e cibo.

Andata in onda nel 2018, la nona edizione fu quella dei grandi cambiamenti, con un terzetto di giudici del tutto nuovo, formato da Csaba Della Zorza, in assoluto uno dei volti più rappresentativi della "cucina in tv", dal cuoco Roberto Valbuzzi e da Diego Thomas. Ma se quest'ultimo lasciò nel 2022 il posto a Luca Calvani, la Della Zorza e Valbuzzi tornano anche in questo 2024 a rappresentare una costante della trasmissione. Ma qual è, dunque, la grande novità della ventesima edizione di "Cortesie per gli ospiti"?

Ebbene, il pubblico saluterà Luca Calvani, per accogliere nella famiglia dello show un volto comunque già noto. Parliamo di Tommaso Zorzi, già conosciuto influencer e vincitore della quinta edizione del Grande Fratello VIP, e da una manciata di anni nome ricorrente nei palinsesti di Real Time : lo abbiamo infatti visto in "Drag Race Italia", "Questa è casa mia!" e "Tailor Made - Chi ha la stoffa?".

L'annuncio di questa anticipazione è stata ovviamente accolta con grande curiosità da parte dei telespettatori, interessati a scoprire come Zorzi si inserirà nel contesto dello show.

Dove vedere Cortesie per gli ospiti in tv e in streaming.

La ventesima stagione di "Cortesie per gli ospiti" va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 20.20, su Real Time, al canale 31 del Digitale Terrestre, e in live streaming sul sito ufficiale.

