Da noi... a ruota libera: Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo e gli altri ospiti di oggi

Rai 1 trasmette oggi, 24 settembre 2023, a partire dalle 17.20, il secondo appuntamento stagionale con “Da noi… a ruota libera”. Realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, il programma condotto da Francesca Fialdini mette al centro dello studio ospiti, famosi o meno, che si raccontano a tutto tondo.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 24 settembre

Secondo appuntamento stagionale con le intense interviste di Francesca Fialdini: il suo "Da noi... a ruota libera" ospita personaggi famosi - attori, cantanti, conduttori - ma anche persone meno note; tutte, comunque con un unico denominatore: la ruota dona loro ricordi, segreti, indizi, ma anche momenti spensierati e all'insegna del divertimento. Raccontandosi a cuore aperto, gli ospiti ci rivelano qualcosa in più di loro stessi, tra pubblico e privato.

I primi ospiti dell'odierna puntata di "Da noi... a ruota libera" sono gli attori Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. I due tornano domani, lunedì 25, in prima serata su Rai 1 con la terza stagione di "Imma Tataranni - Sostituto procuratore". Dopo aver recitato nel film tv "Filumena Marturano", la coppia di attori tornerà inoltre a dicembre nella versione televisiva di un altro capolavoro di Eduardo De Filippo: "Napoli milionaria".

Francesca Fialdini accoglie poi in studio Alessio Vassallo e Flavio Insinna, protagonisti per il film tv "La stoccata vincente", in onda questa sera, dalle 21.25, su Rai 1. Storia dello schermidore Paolo Pizzo (che per l'occasione sarà presente anche in studio), classe 1983: dal tumore al cervello diagnosticato in giovanissima età (e poi sconfitto) fino al titolo mondiale del 2011, ottenuto nella gara individuale del torneo di spada.

Ultimo ospite di giornata è Mauro Repetto: co-fondatore, con Max Pezzali, degli 883, nonchè co-autore dei primi due album del gruppo. Repetto lasciò il progetto all'apice della fama. Dopo aver tentato invano la strada del cinema, è stato poi lontano dalle luci dello spettacolo. Insieme al giornalista Massimo Cotto, Repetto ha adesso scritto il libro autobiografico "Non ho ucciso l’uomo ragno – Gli 883 e la ricerca della felicità".

Dove vederlo in tv e in streaming (24 settembre 2023)

La seconda puntata stagionale di "Da noi... a ruota libera" va in onda su oggi, domenica 24 settembre 2023, a partire dalle 17.20 su Rai 1. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.