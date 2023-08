Reazione a Catena, il messaggio dei Dai e Dai dopo l'eliminazione (e il commento di Liorni)

L'eliminazione dei Dai e Dai a Reazione a Catena è stata una doccia gelata per il pubblico, ormai affezionatissimo al trio, per Marco Liorni, seriamente dispiaciuto per il tonfo dei campioni, ma soprattutto per i ragazzi - Marco Voir, Simone Costagliola e Simone Mariottini - che in 28 giorni si sono portati a casa un montepremi da 82mila euro, oltre al record di presenze nel game show di Rai 1.

I tre amici di Livorno non hanno nascosto l'emozione in diretta e neanche la delusione di dover lasciare il programma, scrivendo un messaggio a caldo sui social subito dopo l'eliminazione. Poche ore fa, invece, hanno condiviso, sempre su Instagram, il momento più toccante di questa loro avventura: "Più del momento in cui siamo diventati campioni, più delle 21 parole indovinate all'Intesa, più dei montepremi vinti, questo per noi è stato il momento che ci ha fatto emozionare di più - hanno scritto, pubblicando il video dell'ultima puntata, quando hanno perso - La parola sbagliata, il 'noooo' del pubblico, il bacio a Simo 'Mario', il silenzio di genuina commozione di Marco Liorni, le sue parole di stima, la standing ovation del pubblico, Simone che inizia a piangere - si legge ancora - 'Ambasciatore' indovinata tra le lacrime in 2 secondi, di cui uno fuori tempo, e comunque convalidata poiché ormai ininfluente. L'applauso che continua, Liorni che dice 'Marco ti posso abbracciare?', per poi congedarci con tanto affetto, urlare forte a tutti 'è stato un sogno'. Grazie Rai 1 per avercelo fatto vivere".

Un post carico di emozione che ha fatto il pieno di like, e tra i commenti non poteva mancare quello di Marco Liorni. Nessuna parola, ma tanti applausi per i tre ragazzi, che resteranno nei suoi ricordi più belli al timone del programma.

Il post dei Dai e Dai