Domenica In, salta l'intervista di Belen: i motivi

Non sarà neppure la prossima puntata di Domenica In a decretare il ritorno in pubblico di Belen Rodriguez dopo mesi di assenza dalla tv. La showgirl argentina era stata indicata tra gli ospiti di Mara Venier nella puntata di domenica 26 novembre, ma adesso Tv Blog anticipa il cambio di programma per motivi di organizzazione di palinsesti che non permetterà di trasmettere l'intervista in questa settimana.

L'11esima puntata di Domenica In andrà, infatti, in onda in forma ridotta per lasciare spazio allo Junior Eurovision Song Contest 2023 su Rai1 dalle ore 15:50. La diretta era stata prevista in un primo tempo su Rai2, ma in seguito si è preferito lasciare disponibile il secondo canale per l'eventuale finale di Coppa Davis. Salterà, quindi, anche la puntata del talk Da noi... A ruota libera.

Domenica In, quando andranno in onda le interviste di Belen e Fedez

Nella prossima puntata di Domenica In, dunque, ci saranno solo Laura Pausini e Antonio Albanese. Al termine della diretta di domenica 26 novembre 2023 si procederà così alla registrazione sia dell'intervista a Belen che a quella di Fedez, quest'ultima già fissata per essere appunto registrata questa domenica e mandata poi in onda in un secondo momento come il suo ritorno in Rai dopo l'intervista saltata a Belve.L'appuntamento con entrambi gli ospiti, dunque, è per domenica 3 dicembre, quando i telespettatori avranno modo di assistere ai dialoghi di due tra i più noti personaggi del momento e la padrona di cada Mara Venier.